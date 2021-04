Alena Seredova cambiamenti in vista, la svolta per il compagno Alessandro Nasi

editato in: da

Alena Seredova mamma: foto dolcissime su Instagram

Aria di grandi cambiamenti per Alena Seredova e il suo compagno Alessandro Nasi, padre della piccola Vivienne Charlotte, nata il 19 maggio 2020. All’orizzonte ci sarebbe un’importante svolta lavorativa proprio per l’imprenditore, cugino di Lapo Elkann.

Secondo l’indiscrezione riportata dal Corriere della Sera, Alessandro Nasi dovrebbe prendere il posto di Andrea Agnelli alla presidenza della Juventus. Dopo 11 anni la squadra bianconera è pronta a salutare l’attuale presidente e a dare il benvenuto al compagno di Alena Seredova.

Ancora una volta dunque la modella ceca, classe 1978, si trova legata in qualche modo alla Juve. Infatti, la splendida Alena è stata per oltre un decennio compagna e poi moglie, dal 2011, di Gigi Buffon, portiere della squadra di Agnelli, da cui ha avuto i suoi primi due figli, David Lee e Louis Thomas. Nel 2014 la Seredova e Buffon si lasciano, lui si è innamorato della giornalista Ilaria D’Amico con cui ha avuto un figlio. Ma questa ormai è acqua passata, anche se tra i due frecciatine e battutine non sono mai mancate, anche di recente.

Adesso però pare proprio che ci risiamo, se l’indiscrezione sarà confermata e Nasi diventasse presidente della Juve, le occasioni per vedere Alena allo stadio dove gioca il suo ex saranno parecchie.

Di certo però la Seredova e Nasi formano una coppia solida che ha visto coronare il loro amore con la nascita della piccola Vivienne che presto compirà un anno, per altro Alena sogna già un altro figlio con Alessandro. Sul suo profilo Instagram la modella racconta da mesi la sua vita serena da mamma che ha a che fare con pannolini, bagnetti, prime pappe e passeggiate al parco.

La neomamma, che ha avuto la terza figlia a 42 anni, può contare sul valido aiuto di David e Louis, due super fratelloni, tenerissimi e protettivi con la nuova arrivata. Una famiglia allargata in perfetta sintonia come dimostra la foto condivisa su Instagram in occasione del compleanno di Alena, lo scorso 21 marzo.

Dal punto di vista professionale, la Seredova continua nella sua attività di modella e showgirl, mentre Nasi, 46 anni, è vice presidente della società finanziaria Exor, a capo della quale c’è John Elkann. Ed è presidente di Comau, industria che si occupa di robotica. Se sostituirà Andrea Agnelli alla Juve, avrà un arduo compito: quello di raddrizzare la squadra sotto tutti i punti di vista. E potrà contare su Alena, sempre al suo fianco.