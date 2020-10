Alena Seredova sogna il quarto figlio con Alessandro Nasi dopo l’arrivo di Vivienne

editato in: da

Dopo l’arrivo di Vivienne, Alena Seredova sembra già pronta per il quarto figlio. La modella lo scorso maggio ha dato alla luce la piccola frutto del suo amore per Alessandro Nasi. Già mamma di Louis Thomas e David Lee, avuti da Gigi Buffon, Alena non esclude la possibilità di allargare ulteriormente la famiglia. In un momento di pausa, la top model si è concessa una chiacchierata con i suoi follower, rispondendo alla domande su Instagram.

Bellissima e sorridente, la Seredova ha svelato di essere pronta per un altro figlio. “Farai il quarto?”, ha chiesto un fan e lei ha risposto: “Devo essere onesta: la Vivi è così spettacolare che ne ho tantissima voglia, però non lo so, non è più così facile”. Con la consueta sincerità, qualche tempo fa Alena aveva raccontato a Verissimo di aver sognato per molto tempo una nuova gravidanza e di essere rimasta incinta dopo numerosi tentativi. “Ammetto che c’è stato un periodo in cui ci lavoravamo, ma non arrivava – aveva detto -. Poi nel momento in cui ho smesso di pensarci, sono rimasta incinta. L’ho scoperto insieme ad Alessandro”.

L’arrivo di Vivienne Charlotte ha portato una nuova felicità nella vita di Alena e del compagno Alessandro Nasi. La modella è tornata in forma perfetta a pochi mesi dal parto e il suo sorriso lascia trasparire tutta la sua gioia. La Seredova ha confessato che presto ci sarà il battesimo della nuova arrivata e che è stato rimandato a causa dell’assenza dei suoi genitori. “Lo volevo fare a giugno scorso, poi non c’era modo perché non potevano venire i miei”, ha spiegato.

La modella è legatissima anche ai figli maggiori e da subito ha fatto di tutto per portare equilibrio nella famiglia. “Non sono gelosi – ha chiarito – anche perché mi dedico molto ai maschi proprio per evitare la gelosia”. Fra gli interessi di David Lee e Louis Thomas c’è il calcio e i ragazzi sognano di giocare in Serie A proprio come il loro famoso papà. “Credo sia il sogno di tutti quelli che giocano a calcio”, ha confidato Alena.

Fra le domande anche una riguardante l’addio a Gigi Buffon, arrivato nel 2014 quando la Seredova scoprì tramite la radio la storia di lui con Ilaria D’Amico. “Sei caduta e ti sei rialzata tante volte”, ha commentato un fan e Alena ha risposto: “La vera caduta mi è capitata solo una volta e mi è andata bene”. Oggi la modella non potrebbe essere più felice: è innamorata di Alessandro Nasi, ha tre figli meravigliosi e ora sogna il quarto.