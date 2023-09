Alena Seredova a cuore aperto sul tradimento di Buffon: “Tutti lo sapevano”

Alena Seredova ha vissuto un 2023 fantastico. Infatti, la modella ceca è finalmente convolata a nozze con il suo nuovo compagno Alessandro Nasi, da cui ha avuto la piccola Vivienne Charlotte Nasi nel maggio del 2020. Una storia d’amore meravigliosa, che è arrivata dopo la fine del matrimonio precedente di Alena Seredova, che era convolata a nozze con l’ex portiere della nazionale italiana Gianluigi Buffon. Il matrimonio tra le due star si era concluso nel 2014 in modo piuttosto turbolento. L’ex calciatore, infatti, aveva cominciato una nuova relazione con la giornalista sportiva Ilaria D’Amico, a cui è legato ancora adesso. Di recente, Alena Seredova è tornata a parlare della fine della sua storia con l’ex marito, svelando dei dettagli inediti sul suo tradimento.

Alena Seredova: i dettagli inediti sul tradimento di Gianluigi Buffon

Alena Seredova e Gianluigi Buffon sono stati legati per quasi un decennio. Dall’amore dei due personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport italiano sono nati due fantastici figli: David Lee Buffon e Louis Thomas Buffon. La modella e l’ex calciatore sono anche convolati a nozze nel 2011. Ma il loro rapporto speciale si è spezzato definitivamente nel 2014, quando Alena Seredova ha scoperto il tradimento del marito. Infatti, l’ex calciatore stava già frequentando Ilaria D’Amico.

Cominciò, così, una delle separazioni più discusse degli ultimi anni, sulla quale, però, non erano ancora trapelati alcuni dettagli. Infatti, in una recente intervista rilasciata a Harper’s Bazar, la modella ceca ha raccontato un aspetto inedito della fine della sua storia con l’ex marito, come riportato da Fanpage.

Alena Seredova ha svelato che tutti gli amici e i conoscenti dell’ambiente calcistico erano a conoscenza della relazione tra Gianluigi Buffon e la sua nuova compagna e, quindi, del tradimento nei suoi confronti: “Andavo allo stadio a tifare, ma tutti lo sapevano. Tutti i cosiddetti amici e conoscenti del calcio alla fine mi hanno detto che lo sapevano… Ho smesso di frequentarli”.

Alena Seredova: l’amore ritrovato con Alessandro Nasi

Alena Seredova ha sposato il compagno Alessandro Nasi lo scorso giugno con una cerimonia in stile retrò a Noto, in Sicilia. Per il lieto evento, la modella ceca ha scelto la stessa wedding planner che aveva organizzato il giorno più bello di Chiara Ferragni e Fedez. Nel corso della sua recente intervista Alena Seredova ha svelato che il suo attuale marito corrisponde precisamente all’idea di compagno che lei stava cercando: “Avevo un’idea chiara… E poi, poco dopo, ho incontrato Alessandro. Credo in ciò che una persona trasmette e in ciò per cui è pronta… Ci siamo innamorati l’uno dell’altra e del fatto che stiamo bene insieme”.

La modella ceca ha fatto anche un bilancio dei primissimi mesi da donna sposata: “Bilancio dei primi tre mesi di matrimonio? Non è cambiato molto a casa, viviamo insieme da molto tempo. Ma parliamo ancora con i miei amici di quanto sia stato fantastico il fine settimana. Ci è piaciuto così tanto che vorremmo che si ripetesse ogni estate”.

Il prossimo anno convoleranno a nozze anche il suo ex marito Gianluigi Buffon e la compagna Ilaria D’amico, come svelato dalla giornalista sportiva.