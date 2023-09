Gigi Buffon sposa Ilaria D’Amico: la dedica che tutte vorremmo ricevere

Fonte: IPA Le coppie più calde dell’estate, tra passioni, collaborazioni e nuovi arrivi

Gigi Buffon ha confermato le nozze con Ilaria D’Amico. Un legame solido, il loro, che ora viene così celebrato con il matrimonio. Ai microfoni del TG1, ha voluto anche spendere parole d’amore bellissime per la propria compagna e futura moglie: una di quelle dediche che tutte noi vorremmo certamente ricevere almeno una volta nella vita.

Gigi Buffon conferma le nozze con Ilaria D’Amico

Giugno 2024 è la data scelta per il matrimonio. Lo ha annunciato in prima battuta Ilaria D’Amico, durante un’intervista concessa al Corriere della Sera. La TV traballa, ma non l’amore, che è al suo fianco da ormai diversi anni. Ai microfoni del TG1, Gigi Buffon ha confermato i fiori d’arancio, ma non solo, perché ha scelto di dedicare parole meravigliose per la sua Ilaria. “Conta ciò che c’è dietro la festa”, e non potremmo che essere più che d’accordo.

Al Corriere, la D’Amico ha svelato di avere già ricevuto una prima proposta da Buffon. “Una volta me lo ha chiesto con un messaggio via Whatsapp da Parigi… ma alla nostra età le cose vanno fatte come si deve”. Poi, però, è arrivata la “proposta giusta”, quella a cui ha detto di “sì”, fino a organizzare le nozze. “Però devo ammettere che a gennaio ho ricevuto la fatidica proposta: sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione… finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili”.

La dedica di Gigi Buffon per Ilaria D’Amico

“È ciò che mi rende più felice e che mi rassicura per il mio futuro di vita. Devo dire che con Ilaria non c’è stato un giorno in cui non sono stato felice“. Una dedica meravigliosa, una frase che tutte noi vorremmo sentire dal nostro partner. Perché, sì, ci saranno stati sicuramente momenti difficili e crisi personali, ma la felicità non significa essere felici davvero ogni giorno, ma sapere di avere al proprio fianco la persona giusta con cui affrontare ogni tempesta.

La storia d’amore tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon

Dal 2014, Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sono una coppia. L’ex portiere, infatti, ha chiuso la sua storia di lunga data con Alena Seredova, per poi costruire quello che è un legame solido. Fino ad oggi non hanno mai pronunciato il fatidico “sì”, ma è tempo di guardare avanti e di celebrare il loro amore, dopo quasi dieci anni.

Si è spesso discusso di una presunta crisi tra loro, mai confermata. Ma l’amore non potrebbe essere più forte di così. “Sarà di certo un momento intimo, senza clamore”, ha svelato la D’Amico, anticipando qualcosa sulle nozze. Nessun altro dettaglio, per ora, anche perché è il momento di organizzare il grande giorno. Alla fine, il 2023 è stato un anno complesso per la D’Amico, ma ha sempre avuto Gigi al suo fianco: “È meraviglioso sapere che anche nella tempesta hai sempre un sostegno, un approdo sicuro. Arrivo da lui e si placa tutto”. Ed è questa, alla fine, la potenza dell’amore.