Alena Seredova, matrimonio vicino: quella paura pre-nozze dopo l’addio al nubilato

Addio al nubilato con “spruzzata di ansia” per Alena Seredova. La showgirl ceca, pronta a convolare a nozze con il compagno Alessandro Nasi, ha passato ore di “relax” e di leggera pressione con le amiche a Napoli tra gadget maliziosi, cene a base di pesce e passeggiate sulla spiaggia.

La modella ha chiamato a raccolta un gruppo di amiche per celebrare i suoi ultimi giorni da donna “libera”. Le “ragazze” hanno cos’ alloggiato in un hotel 5 stelle lusso con vista sul golfo, dove si sono ritagliate momenti di relax e allegria. Hanno fatto shopping e passeggiato sullo splendido lungomare partenopeo.

La paura pre-nozze

Seredova in una delle sue storie ha ammesso di vivere un momento di ansia, visto che la data del matrimonio si sta avvicinando “pericolosamente”: i fiori di arancio sono infatti previsti per sabato 17 giugno a Noto in Sicilia.

“Mi sale l’ansia – ha dichiarato Seredova in un post – “Mi immaginavo diversamente questi ultimi giorni prima del matrimonio. Pensavo di rilassarmi a casa con i ragazzi e con il mio futuro marito, con Ale. E invece sono qui a Napoli e mi sta salendo l’ansia, ovviamente. Tutti sono su a Torino, David lunedì ha l’esame di terza media. Tutto preciso, preciso”, ha detto.

Nelle ultime “storie” sono apparsi fiori, messaggi delle “amiche della sposa”, come riportato sulle spillette create per l’occasione, e una foto del futuro marito e della terzogenita Vivienne Charlotte, a dimostrazione che la showgirl sta iniziando a anche una lieve nostalgia per la lontananza da casa e dalla sua famiglia.

Il matrimonio a Noto

La coppia, che convive da tre anni, ha deciso di dire sì nella stessa location dei Ferragnez, con una cerimonia all’aperto e la firma in Comune. Non a caso la wedding planner è Alessandra Grillo, la stessa del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez: “Ci aveva proposto una decina di location. Ma questo posto meraviglioso, dove vogliamo far festa con le persone che amiamo, ha per noi le caratteristiche della sorpresa: ci regalerà la sensazione di una prima volta”, ha raccontato Seredova alla rivista.

L’amore tra Alena e Alessandro

Quando Seredova ha incontrato Nasi era reduce dal divorzio con Gigi Buffon. Si era quindi convinta di non trovare nessuno “persino mia madre lo diceva”, aveva raccontato la showgirl in un’intervista a Chi. Un giorno la testimone Lavinia Borromeo, le ha presentato il cugino del marito Jhon Elkann. E il resto è storia. A maggio 2020 è nata la prima figlia della coppia: Vivienne Charlotte e tra pochi giorni si terranno le nozze.

Chi è Alessandro Nasi

Il futuro sposo, classe 1974, è un top manager torinese, figlio di Andrea Nasi e Daniela Remmert. È inoltre imparentato con la famiglia Agnelli, a seguito del matrimonio del barone Carlo Nasi con Caterina Aniceta Agnelli.

Nasi si è laureato in Economia e ha lavorato e vissuto per anni in terra statunitense, dove ha maturato esperienza a Wall Street, nelle principali banche di investimento come Merril Lynch e Jp Morgan. Oggi è presidente di Comau, industria di robotica del gruppo Stellantis.