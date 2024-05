Cecilia Rodriguez, chi ha creato il suo look per l’addio al nubilato

Cecilia Rodriguez ha trascorso tre giorni indimenticabili per il suo addio al nubilato, indossando un delizioso mini dress creato per lei da Atelier Emé

Fonte: Ufficio Stampa Atelier Emé Cecilia Rodriguez in Atelier Emé

Il fatidico giorno è sempre più vicino. Quello in cui la bella Cecilia Rodriguez sposerà il suo Ignazio Moser, compagno conosciuto nella Casa del Grande Fratello VIP e con cui vive una intensa storia d’amore ormai da anni. Come da tradizione, la futura sposa ha organizzato un addio al nubilato in compagnia delle amiche più care e della sorella Belen, con tre giorni in Spagna durante i quali ha indossato soltanto capi di colore bianco. Tra questi un abito in particolare ha catturato l’attenzione dei curiosi: un delizioso mini dress firmato Atelier Emé.

Cechu Rodriguez raffinata in bianco all’addio al nubilato

Si dice spesso che la vera bellezza si cela nella semplicità e in tal senso possiamo dire che l’abito indossato da Cecilia Rodriguez per il suo addio al nubilato ne è uno splendido esempio. “Semplicemente… Mi sposo! 3 giorni stupendi con le persone che amo, abbiamo cantato, ballato, riso tanto e mangiato… Ma non mi sono fatta mancare un po’ di magia con questo abitino fatto apposta per me dal team di Atelier Emé“, ha scritto la futura sposa condividendo un video che la ritrae durante le fasi di preparazione.

Il mini dress richiama in tutto e per tutto i classici abiti da sposa, eccezion fatta per la lunghezza della gonna ovviamente. Si tratta di un modello elegante e raffinato, realizzato in confortevole crepe cady e abbellito da spalline sartoriali drappeggiate, che seguono con delicatezza le linee della scollatura. Uno stile giovane e fresco, reso tale anche dal taglio della gonna, svasata e con un piccolo spacchetto laterale.

Non è un caso che la bella Chechu abbia scelto Atelier Emé. È un brand ormai noto al grande pubblico, che nel tempo ha curato e realizzato i look nuziali di moltissime celebrità come Francesca Ferragni, tanto per citare uno degli ultimi esempi, o ancora Giorgia Palmas, che per le sue nozze con Filippo Magnini ha indossato ben due abiti da sposa.

Fonte: Ufficio Stampa Atelier Emé

I dettagli del matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Il weekend spagnolo dell’addio al nubilato c’è stato, con amiche e la sorella Belen al seguito. Adesso non resta che attendere il grande giorno per il quale Cecilia Rodriguez ha scelto un abito da sposa, firmato sempre Atelier Emé. Come rivelato da lei stessa nel corso di un’intervista a Verissimo: “Ci sposeremo il 30 giugno. È una domenica, cosa che non avrei mai pensato. Ma va bene, c’era quella data disponibile”.

Sempre nel corso della stessa intervista la coppia aveva svelato alcuni dettagli del matrimonio, come il fatto di aver pensato a tre giorni di festa con circa 200 invitati – il primo dei quali dedicato esclusivamente alle rispettive famiglie – o ancora la scelta di Moser che ha voluto come testimone il fratello della sposa, Jeremias Rodriguez. Belen sarà la damigella d’onore di Chechu: “Come ho fatto io al suo matrimonio. Le abbiamo dato questo ruolo perché se lo merita e mi accompagnerà molto bene, perché è brava a dare consigli”. Infine, immancabile la presenza del nipote Santiago, figlio di Belen e Stefano De Martino, che ha chiesto alla coppia di poter fare portare le fedi all’altare.