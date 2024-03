Dopo sette anni Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser finalmente compiono il grande passo. Ospiti di Verissimo, visibilmente emozionati, hanno raccontato a Silvia Toffanin qualche dettaglio in merito al grande evento, su tutti la fatidica data molto più vicina di quanto si pensasse. E pensare che sul loro amore, iniziato tra le mura (e sotto l’occhio delle telecamere) del Grande Fratello, in pochi avrebbero scommesso. Contro ogni previsione, Cechu e l’ex ciclista sono cresciuti insieme e passo dopo passo hanno costruito qualcosa di concreto.

Quando si sposano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

“Anni intensi, molto belli, siamo cresciuti insieme – ha raccontato a Verissimo Cecilia Rodriguez, ripensando a questi sette anni trascorsi in un lampo -. Ci siamo trovati che eravamo due ragazzini e ci siamo accompagnati in questo viaggio. Non c’è cosa più bella di crescere insieme. Ci siamo conosciuti convivendo nella Casa [del Grande Fratello, ndr] e poi siamo andati subito a convivere”.

Sette anni da quel GF Vip, altrettanti – specialmente gli ultimi – durante i quali si è parlato delle possibili nozze della coppia, anche quando non c’era ancora niente di deciso. Anzi, non se ne parlava neanche. Alla fine, con i loro tempi, Cechu e l’ex ciclista hanno deciso di compiere il grande passo e proprio a Silvia Toffanin hanno svelato la fatidica data, come rivelato nelle anticipazioni: “Ci sposeremo il 30 giugno. È una domenica, cosa che non avrei mai pensato. Ma va bene, c’era quella data disponibile”, ha spiegato la Rodriguez.

Belen Rodriguez damigella d’onore

Inevitabile che si parlasse dei festeggiamenti. Se è vero che abbiamo già visto la bella Cecilia sui social, intenta a indossare alcuni abiti da sposa, ancora nulla era emerso a proposito del post-cerimonia. La coppia ha raccontato alla Toffanin di aver pensato a tre giornate di festa, la prima delle quali interamente dedicata alle proprie famiglie.

La seconda, quella del matrimonio, coinvolgerà tutti gli amici (circa 200 invitati), tra i quali non mancheranno volti noti del piccolo schermo e non solo. Sulla damigella d’onore era davvero difficile avere dei dubbi, ma Cecilia Rodriguez lo ha confermato: “Belen sarà la nostra damigella d’onore, come ho fatto io al suo matrimonio. Le abbiamo dato questo ruolo perché se lo merita e mi accompagnerà molto bene, perché è brava a dare consigli”.

Il nipotino Santiago, al quale Chechu è molto legata, intanto ha già dato alla coppia la sua benedizione, chiedendo tra l’altro di portare gli anelli.

Il messaggio del fratello Jeremias

Potevano mancare le lacrime nel salotto di Verissimo? Ovviamente no. Come da tradizione i fazzoletti erano già pronti al fianco delle poltrone degli ospiti, in vista di un videomessaggio nel quale Jeremias Rodriguez, fratello di Cecilia e ormai grande amico di Ignazio, ha speso parole splendide per la coppia.

“Quando ho visto Cecilia e Ignazio conoscersi non potevo fare niente, e sono una persona molto protettiva nei confronti della mia famiglia. (…) Sono una coppia speciale perché sono molto diversi, ma si occupano tanto l’uno dell’altra e penso sia una delle cose più importanti nella coppia. (…) Sapere che sono il testimone è stata una gioia indescrivibile, non c’è giorno in cui non penso all’ingresso di mia sorella in chiesa. Non posso spiegarlo a parole. (…) Chechu, Igna non vedo l’ora che arrivi il vostro matrimonio. Siete la coppia più bella di tutta Italia”.

Ignazio Moser si commuove per mamma Carla

Inaspettatamente anche Carla Merz, mamma di Ignazio Moser e futura suocera di Cecilia Rodriguez, ha voluto dare il suo contributo in puntata. “Sapete bene quanto io non abbia mai amato rendere pubblici i miei sentimenti ma questa volta l’occasione è davvero importante. Se siete arrivati a questa scelta è perché l’amore ha prevalso”.

Poi l’augurio più bello: “Vi auguro di scegliervi ogni giorno e di cercare insieme la felicità. (…) Sono felice per voi e con voi e lo sarò immensamente se mi farete stringere tra le braccia il mio quarto nipotino. Vi voglio tanto bene, mamma”. Parole toccanti alle quali Ignazio Moser non ha resistito, sciogliendosi nel pianto.