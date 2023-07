Cecilia Rodriguez, pancino sospetto su Instagram: gli indizi della gravidanza

Fonte: IPA Da Chiara Ferragni a Cecilia Rodriguez: i bikini dell’estate sono striminziti e coloratissimi

Cecilia Rodriguez è davvero incinta? Le voci di una gravidanza della sorella di Belen si fanno sempre più insistenti, soprattutto dopo un post in cui appaiono delle foto che lasciano davvero poco spazio ai dubbi. La modella ha pubblicato degli scatti in cui si intravede un pancino sospetto, che hanno scatenato i commenti dei fan.

Cecilia Rodriguez incinta? Il pancino sospetto su Instagram

Sono giorni di spensieratezza per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che si stanno godendo un soggiorno a Mykonos. La coppia sta immortalando i momenti della vacanza su Instagram, tra gite in barca, baci e tenerezze. Tra gli ultimi post della sorella di Belen però ne è apparso uno che ha subito incuriosito i fan e gli appassionati di gossip: tra le foto di un carosello condiviso dalla showgirl, è apparso uno scatto decisamente sospetto.

Davanti allo specchio, abbracciata dal suo Ignazio, entrambi posano le mani sul ventre di Cechu, che appare leggermente rotondo. Una foto che a molti è sembrata una conferma delle voci che da settimane ormai si rincorrono sui due, che del resto non hanno mai nascosto la volontà di diventare genitori: “un bimbo ci riempirebbe di felicità”, avevano dichiarato qualche tempo fa.

Solo qualche settimane fa infatti, in un altro post di Cecilia, aveva fatto capolino una foto di un paio di scarpine da neonato azzurre accompagnate da un cappellino dello stesso colore, che a molti era sembrato un annuncio di una gravidanza.

Né Ignazio né la compagna si sono lasciati andare a delle dichiarazioni sull’argomento, lasciando il dubbio ai follower, ormai certi che i due siano ormai in dolce attesa. “La mano di lui sulla pancia di solito è un segno…”, ha commentato un’utente, “Secondo me sei incinta, vedo un pancino”, ha scritto un’altra.

Le nozze rimandate

Nel frattempo la loro storia sembra procedere a gonfie vele: Cecilia e Ignazio sono sempre più innamorati e complici, come emerge dai loro post social. Delle nozze però nessuna notizia: lo scorso novembre era arrivato finalmente l’anello di fidanzamento, dopo sei anni di relazione.

L’amore con Ignazio Moser era nato tra le pareti della Casa del GF Vip e da allora i due non si sono più lasciati. Tra alti e bassi i due sembravano in procinto di convolare a nozze, ma il matrimonio è stato rimandato più volte: nessuna crisi per la coppia (peraltro smentita dalla stessa Cecilia), ma dietro la decisione ci sarebbero motivi meramente organizzativi.

“Ci sono dei problemi, perché mia zia, che ben conoscete, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro – aveva spiegato la showgirl argentina su Instagram -. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e quindi niente, più avanti. Non vi preoccupate. Non siate così ansiosi, tanto lo verrete a sapere“.

Per qualcuno però lo slittamento delle nozze sarebbe dovuto ad alcune tensioni in famiglia, visto che il padre del futuro sposo, Francesco Moser, non ha mai mostrato particolare entusiasmo riguardo il lieto evento. “Hanno detto che si sposano quest’anno, ma ci credo quando lo vedo. Avevano detto agosto, ma da agosto a ottobre c’è la vendemmia”.