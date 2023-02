Cecilia Rodriguez su Instagram: “Della mia storia ci occupiamo io e il mio futuro marito”

Fonte: IPA Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Da giorni sono sempre più insistenti le voci di una crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: i due starebbero attraversando un periodo nero proprio a un passo dalle nozze, si dice per un tradimento di lui. Nel frattempo però, dopo un religioso silenzio social, è arrivata la risposta dell’influencer: dopo aver seminato indizi su Instagram ha dato la sua risposta definitiva sulla questione.

Cecilia Rodriguez, la risposta su Instagram alle voci di crisi con Moser

È una delle coppie più amate del web e proprio per questo tra le più seguite: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembravano inseparabili, almeno fino ad ora.

I due, che si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip del 2017, qualche mese fa si sono promessi amore eterno, visto che è arrivata la fatidica proposta di matrimonio, con un anello da sogno mostrato ovviamente sui social.

Da qualche giorno però si rincorrono voci di una presunta crisi, diventate sempre più insistenti. A lanciare lo scoop è stato ThePipol Gossip, testata specializzata in cronaca rosa, che ha dato per certa la fine della storia d’amore tra Chechu e Ignazio. Fonti vicinissime alla coppia avevano affermato che Moser avrebbe lasciato la casa dove viveva con la Rodriguez.

Ulteriori conferme sarebbero poi arrivate dalla stessa Cecilia, che a un certo punto ha smesso di indossare l’anello di fidanzamento, dando un segnale inequivocabile ai follower. A scatenare la crisi pare che ci sia stato un tradimento da parte di Moser, scoperto casualmente dalla futura sposa a pochi mesi dalle nozze.

Ma si sarebbe trattato solo di pettegolezzi: la conferma definitiva è arrivata dalla Rodriguez, che si è lasciata andare a un lungo sfogo su Instagram. “Quando c’è il sole sono una ragazza più serena, quindi la prossima volta che volete sapere il mio stato d’animo, aprite la finestra, vedete quello che c’è fuori e capite perché non sono sorridente. Poi è la vita che è così, ci sta avere una giornata no, concedetevela anche voi”, lasciando intuire che con Ignazio si sia trattato solo di un litigio passeggero.

Indispettita per le voci che negli ultimi giorni avevano data per spacciata la sua relazione con Moser, ha spiegato: “Non sono arrabbiata, sono un po’ stanca perché spesso viene fraintesa la realtà delle cose. Della mia storia mi preoccupo io, io e il mio fidanzato. Anzi io e il mio futuro marito“, ha tenuto a precisare.

Cecilia e Ignazio, la romantica proposta di matrimonio

Candele e cuori per rappresentare il loro lungo e bellissimo percorso d’amore: così Ignazio Moser ha sorpreso la sua Cecilia per chiederle la mano. Una proposta arrivata lo scorso novembre, dopo quasi sei anni di relazione, un momento romanticissimo che la coppia ha voluto condividere su Instagram.

A corredo del breve filmato, che culmina ovviamente con la consegna del prezioso pegno d’amore, poche e significative parole: “And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!“, ha scritto lui. Al momento però sulle nozze vige il massimo riserbo: si sa solo che il mese prescelto è ottobre e che Belen Rodriguez sarà la testimone della sposa.