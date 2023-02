Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? L’anello è sparito, lui ha lasciato la casa

Fonte: Ansa Foto Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Una delle coppie più amate sul web: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno appassionato migliaia di follower da quando hanno dichiarato pubblicamente il proprio amore dentro la casa del Grande Fratello Vip, durante l’edizione del 2017.

Da allora, i due sono inseparabili. Hanno preso casa insieme, sempre insieme le vacanze e frequentano abitualmente le rispettive famiglie. Qualche mese fa c’è stata anche la proposta di matrimonio, con un sì deciso come risposta. Adesso, però, sembrano esser nati problemi in paradiso.

Crisi nera tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Negli ultimi giorni, sulle storie del suo profilo Instagram, lui si è mostrato da solo, in un appartamento diverso da quello che condivide con la fidanzata. Lei, sempre su Instagram, mostra tranquillamente le mani, sulle cui dita non si vede più l’anello di fidanzamento. La frequente attività sui social di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha lasciato così trapelare parecchi indizi su quella che parrebbe essere una grave crisi per la coppia o, peggio, una vera e propria rottura. L’ipotesi, a pochi mesi dalle nozze in programma, non ha lasciato indifferenti follower ed esperti di gossip.

ThePipol Gossip, testata specializzata in cronaca rosa, è stata la prima a ipotizzare (anzi, a dar per certa) la fine dell’amore nato negli studi di Cinecittà, affermando che fonti vicinissime alla coppia affermano che Moser ha lasciato la casa dove viveva con la Rodriguez già da qualche giorno. Le stesse informazioni sono state confermate dalla specialista in pettegolezzo Deianira Marzano.

Ignazio e Cecilia, una nuova crisi, ancora un presunto tradimento

Non è la prima volta che si parla di una crisi tra la sorella di Belen Rodriguez e l’ex ciclista. La prima volta che la coppia finì al centro del gossip fu l’estate 2020, quando iniziarono a circolare voci su un presunto tradimento da parte di Moser. Pare con una famosa attrice italiana, di cui il nome non è mai stato svelato, così come non è mai stata confermata la veridicità della cosa.

Seppur, pochi mesi dopo, la coppia ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, raccontò di aver vissuto dei periodi difficili. Ignazio, in particolare, affermò di essersi allontanato dalla compagna, per poi tornare dopo aver realizzato che era lei la donna della sua vita. Alla dichiarazione, seguì poco dopo la romantica proposta di matrimonio, con l’entusiasta e convinto sì di Cecilia.

Anche questa volta, i rumors riferiscono di un tradimento da parte di Moser, casualmente scoperto dalla futura sposa, giusto in tempo prima di arrivare alle irrimediabili promesse. Così dicono ma, anche questa volta così come nell’estate di tre anni fa, nulla è certo e nulla è confermato dai diretti interessati. Seppur, esattamente come la volta precedente, anche questa crisi e questi presunti tradimenti non abbiano mai trovato una smentita convita da parte della Rodriguez, che per stare assieme a Moser, interruppe la storia di quattro anni con il tronista Francesco Monte.

Cosa ne sarà delle nozze?

Chissà adesso cosa ne sarà delle nozze, previste per il mese di ottobre 2023. Non in estate, sotto richiesta di Belen Rodriguez che, con il marito Stefano De Martino avrebbe dovuto far da testimone. Neppure a settembre, mese della vendemmia, quando sarebbe stato troppo impegnato con il lavoro il padre dello sposo Francesco Moser, proprietario di un’azienda vinicola.

Altri dettagli la coppia non ne aveva ancora svelati. Quel che si vociferava, era che la cerimonia avrebbe dovuto svolgersi nei pressi di Trento, città natale dello sposo, in una piccola e suggestiva chiesetta immersa nei boschi.