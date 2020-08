Belen, Cecilia come la sorella: una lite in vacanza riaccende la crisi con Ignazio

editato in: da

Proprio come per Belen Rodriguez, anche per Cecilia Rodriguez è tempo di pene d’amore. La showgirl, infatti, starebbe attraversando una grave crisi con Ignazio Moser che, dopo un’apparente riappacificazione, sarebbe culminata in una forte lite durante le vacanze in Sardegna.

Galeotta fu la seconda edizione del Grande Fratello Vip per Cecilia e Ignazio. È nel famoso reality che i due si sono conosciuti e innamorati. Lei, che all’epoca faceva coppia fissa con Francesco Monte, decise di cedere al fascino di Moser e di mettere fine, in diretta, al fidanzamento con l’ex tronista. Una storia inizialmente molto criticata, ma che poi ha dimostrato di essere basata su sentimenti veri e duraturi.

Cecilia e Ignazio, dopo la fine del GF Vip, non si sono più lasciati, tanto da arrivare a parlare di nozze imminenti. Almeno fino a questo momento, poiché una crisi, stando a quanto riporta il settimanale Chi, sarebbe iniziata già alla fine di luglio. Alcune incomprensioni avrebbero fatto allontanare la sorella minore di Belen e Moser. I due avrebbero anche deciso di prendersi una pausa di riflessione e trascorrere le vacanze separati.

Sarebbe stato poi Ignazio che, resosi conto di provare ancora un forte sentimento per la Rodriguez, avrebbe deciso di raggiungerla e l’avrebbe convinta a trascorrere insieme alcuni giorni in Sardegna. Felici e sorridenti, come hanno dimostrato alcune stories da loro pubblicate, sono così partiti alla volta di Porto Cervo. Un segnale positivo, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti i fan della coppia.

In Sardegna, però, qualcosa sarebbe andato storto. Dopo i primi momenti di serenità, infatti, i due sembrerebbero essere di nuovo ai ferri corti a causa di una lite avvenuta dopo una serata in discoteca. Pur essendo entrambi molto attivi sui social network, inoltre, Ignazio e Cecilia hanno, per il momento, preferito evitare di parlare dello stato della loro relazione, accrescendo i dubbi degli appassionati di gossip.

Insomma, se Belen ha definitivamente messo la parola fine al suo matrimonio con Stefano De Martino, anche la più piccola delle sorelle Rodriguez starebbe vivendo un periodo particolarmente difficile dal punto di vista sentimentale. Riuscirà a trovare un punto di incontro con Ignazio Moser o, in futuro, si troverà costretta a confermare la crisi?