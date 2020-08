Belen Rodriguez non perdona Stefano De Martino e risponde a Maria De Filippi

editato in: da

Belen Rodriguez non perdona Stefano De Martino e su Instagram risponde a Maria De Filippi, svelando di essere molto felice. La showgirl argentina è tornata a Ibiza per trascorrere la prima estate dopo la separazione dal marito. Appena un anno fa il conduttore di Made In Sud e la modella erano tornati insieme, giurandosi ancora una volta amore eterno e sognando l’arrivo di un secondo figlio. Oggi, a distanza di mesi, molte cose sono cambiate e Stefano e Belen non potrebbero essere più lontani, divisi da chilometri e da questioni ancora da chiarire.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Gente, Maria De Filippi ha parlato dell’eventualità di un ritorno di fiamma fra i due. Secondo la conduttrice Stefano potrebbe riconquistare Belen dopo aver combinato qualcosa grazie al suo fascino innato. “Stefano è un ragazzo molto particolare – ha confessato -, ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile, l’ha fatto anche con me: aveva avuto una storia anche con un’altra ballerina di Amici, me ne ha combinate da vendere…Questa volta con Belén non so come andrà a finire, può darsi però che tornino insieme, con lui non si sa mai. Perché Stefano fa il disastro e poi arriva con quella faccia lì, con quel sorriso lì, con quella parlata e tu lo perdoni”.

Secca la risposta della Rodriguez che prima si è esibita al karaoke, lanciando una frecciatina all’ex marito, poi ha pubblicato su Instagram un post. “Io sono felice e molto”, ha scritto postando una foto e svelando di essere tornata a Ibiza. Nel frattempo De Martino continua a concentrarsi sul piccolo Santiago e a respingere tutte le voci di un nuovo flirt. Non è ancora chiaro quali siano i motivi della rottura, di certo fra i due è accaduto qualcosa di grave che non è ancora stato chiarito.

“Sono piena di difetti, ma mantengo la parola – aveva spiegato Belen sulle pagine del settimanale Chi poco dopo l’addio riferendosi all’ex ballerino di Amici -, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto “scema” in fronte”.