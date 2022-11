Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano: un anello da sogno per la proposta più bella

Hanno lottato tanto e hanno vinto. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser formano una coppia splendida, che ha saputo resistere ai tanti colpi inferti dalle dicerie sulle presunte crisi. E a chi non credeva in loro. La proposta più bella, quella con la quale l’ex ciclista le ha chiesto di diventare sua moglie, non poteva che essere all’insegna del romanticismo. Con tanto di candele e cuori disseminati lungo un percorso d’amore che è letteralmente esploso nella luce di un magnifico anello di brillanti.

Cecilia e Ignazio Moser si sposano: la romantica proposta di matrimonio

Da loro, non potevamo di certo aspettarci qualcosa di diverso. Uniti ormai da anni, dopo aver sfidato tutto e tutti pur di stare insieme, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno atteso il momento giusto per compiere il grande passo. Archiviate le voci sulla presunta gravidanza, soffocate dai problemi di salute vissuti dalla sorella di Belen negli ultimi tempi, ecco che la coppia è pronta per compiere il grande passo.

Un lungo percorso fatto di candele, di luce, quasi a voler simboleggiare il tempo trascorso insieme. È così che Ignazio ha pensato di sorprendere la sua fidanzata, che ha ricevuto la proposta che (forse) attendeva da diversi anni. Solo poche parole per descrivere l’emozione provata in quei minuti, culminata con la fatidica consegna dell’anello che ora brilla sull’anulare sinistro di Cecilia: “And… she said yes. Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita!”.

Un passo importantissimo che i tanti fan aspettavano con trepidazione e che finalmente sta per arrivare. Dopotutto, non ci si poteva aspettare diversamente. Nonostante i pettegolezzi e le voci circolate sul loro conto, sono sempre riusciti a far parlare i sentimenti e andare avanti dritti per la loro strada.

Che volessero sposarsi, non lo hanno mai nascosto: “È un bel momento che sancisce un’unione ma prima vengono la casa, i figli, e poi, se vorremo, ci sposeremo”, avevano detto all’Isola dei Famosi, proprio nel momento in cui Ignazio aveva disatteso le aspettative dei telespettatori che attendevano ansiosamente che si mettesse in ginocchio per chiedere a Cecilia di sposarlo.

Il desiderio di maternità

Un pancino sospetto che aveva fatto immediatamente sperare in una gravidanza. Le tante foto posate di Cecilia Rodriguez, nelle quali svettava un ventre inusualmente rotondo, avevano scatenato le voci secondo le quali l’influencer sarebbe stata in dolce attesa. Nessuna conferma da parte della coppia, com’è nelle recenti abitudini dei vip, ma una velata smentita è comunque arrivata. E da parte di lei.

Sembrerebbe, infatti, che Cecilia sia stata impegnata in tutt’altre faccende. Prima fra tutte, la cura della sua salute che ha lievemente scricchiolato dopo il bel red carpet che ha calcato con il suo ormai fidanzato ufficiale. Senza scendere troppo nei dettagli, aveva spiegato di avere bisogno di tempo per rimettersi in sesto e di essere completamente concentrata su se stessa.

Un figlio sarebbe di certo il coronamento di un grande amore, sbocciato tra le mura del loft del Grande Fratello Vip e per il quale hanno combattuto. Da quel 2017, non si sono più lasciati, pur vivendo il loro amore tra alti e bassi. E ora, dopo la lunga convivenza, è arrivato il momento di dirsi Sì.

