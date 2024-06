Fonte: IPA Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Di tempo da quando erano concorrenti del GF Vip ne è passato. Oggi 30 giugno 2024, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser convolano a nozze: dopo 7 anni insieme, in cui il loro legame si è consolidato e rafforzato un giorno dopo l’altro, è il momento di dire “sì”. Su Instagram, poco prima del matrimonio, la Rodriguez ha condiviso una dedica per Moser: scatti che li mostrano insieme, più uniti che mai. “La mia persona preferita”.

Cecilia Rodriguez, la dedica a Ignazio Moser prima del matrimonio

“La mia persona preferita ha un bel faccino, il suo sorriso è come quello di un angelo”. Una dedica per esprimere tutto l’amore che prova nell’attesa del “sì”. Tutto è pronto per il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: per il grande giorno, la coppia ha scelto una location d’eccezione come Villa Medicea La Ferdinanda. Si trova esattamente a Carmignano, frazione di Artimino, in provincia di Prato. La villa è Patrimonio Unesco, costruita da Ferdinando I dei Medici. Più di 200 persone prendono parte all’evento, tra vip, amici e familiari. Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese portano le fedi al matrimonio degli zii, e Belen è la damigella d’onore.

Ben due i party, di cui uno con il rito che si è tenuto ieri sera 29 giugno, alla presenza unicamente dei parenti. “Abbiamo deciso di dividere un po’ tutto, di fare il giorno prima con le nostre famiglie soltanto, in modo di poter condividere questo momento unico con loro che ci hanno regalato la vita, anche perché la famiglia sua è un po’ più riservata della mia, quindi per fargli vivere questo momento appieno abbiamo deciso di far questo. Il giorno dopo ci sposeremo, quindi con tutti i nostri amici”.

Tutti i dettagli delle nozze

Diversi i dettagli delle nozze che già sappiamo: oggi il grande giorno, e la sposa veste Atelier Emè, esattamente come Diletta Leotta, un look nuziale perfetto. Casadei, invece, per le scarpe, almeno secondo le indiscrezioni. L’ospite a sorpresa delle nozze è uno degli artisti del momento, ovvero Tananai, molto amico della coppia. A lui è stato affidato l’intrattenimento musicale, e dovrebbe cantare una delle sue canzoni più belle ed emozionanti, ovvero Tango.

In prima fila siedono le famiglie degli sposi, quindi sono presenti Francesco Moser e Carla Merz, i genitori di Ignazio, oltre che i fratelli maggiori Carlo e Francesca, suoi testimoni. Per Cecilia, la mamma Veronica Cozzani, il papà Gustavo, il fratello Jeremias con Debora e Belen con il nuovo fidanzato, Angelo Edoardo Galvano.

Come dicevamo, di tempo ne è passato dal 2017, anno in cui Moser e la Rodriguez hanno partecipato al GF Vip: oggi, la coppia è pronta a convolare a nozze. Non senza un pizzico di “paura”, come ha spiegato Cecilia un mese fa. “Sono delle sensazioni contrastanti. Questo è un periodo bellissimo della mia vita ma è come se si chiudesse un capitolo e poi ne iniziasse un altro nuovo. Quindi ho un po’ paura. Mi spaventa il matrimonio perché si parla di una vita nuova. Forse sarà uguale o forse no”. Viva gli sposi!