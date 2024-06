Belen e Angelo Edoardo Galvano fanno sul serio: la vacanza in Sardegna con i figli

Vacanza in Sardegna per Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano, insieme ai figli della showgirl, Santiago e Luna Marì

Un amore che va a gonfie vele quello tra Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano: la coppia ha trascorso un weekend in Sardegna, come testimoniano le foto del settimanale Chi. I due sembrano fare sul serio: insieme a loro infatti c’erano anche i figli della showgirl, Santiago e Luna Marì. Prove tecniche di famiglia (allargata)?

Belen e Angelo Edoardo Galvano, vacanza di famiglia in Sardegna

La bella argentina ha inaugurato la sua estate con una mini vacanza in Sardegna, in compagnia del suo nuovo amore Angelo Edoardo Galvano e i figli Santiago e Luna Marì. La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi, che ha pubblicato le foto di Belen Rodriguez e del nuovo compagno tra baci, abbracci e giochi con i bambini.

I due sembrano fare sul serio: l’argentina si è lasciata alle spalle la breve storia – seppur intensa, visto che si parlava già di nozze – con Elio Lorenzoni, e ha ritrovato la serenità tra le braccia dell’ingegnere di origini siciliane. Ospiti di Billy Berlusconi, il nipote dell’ex Presidente del Consiglio, e della moglie Matilde Bruzzone, da anni amica di Belen Rodriguez, la coppia ha trascorso qualche giorno di relax lontano dalla vita frenetica di Milano.

È innegabile che per la showgirl si sia aperto un nuovo capitolo della sua vita: nelle foto pubblicate dal magazine, Belen sembra finalmente sorridere alla vita, felice tra le braccia di un uomo – lontano dal mondo dello spettacolo che spesso non ha giovato alle sue relazioni – e che le potrebbe regalarle quella serenità che desidera da tanto tempo.

I paparazzi però non hanno documentato solo i momenti romantici di Belen e Angelo Edoardo a bordo piscina, ma anche i momenti di gioco e risate tra l’ingegnere e i figli della showgirl: la complicità è evidente, segno che la relazione procede a gonfie vele. Forse Galvano potrebbe essere l’uomo giusto per lei, e di certo le prime prove da famiglia felice sembrano essere andate per il meglio.

Angelo Edoardo Galvano, l’uomo che piace alla famiglia di Belen

L’ingegnere milanese sembra aver conquistato non solo il cuore di Belen e dei suoi figli, ma anche quello di mamma Veronica e papà Gustavo. Sempre il settimanale Chi già qualche settimana fa aveva svelato che il nuovo fidanzato della showgirl avrebbe già legato con i genitori della showgirl argentina, come dimostravano degli scatti in cui Galvano li abbraccia e li bacia.

“Lui ha superato il test di Mamma Veronica“, si leggeva sulle pagine del magazine. “I giudizi dei familiari che le vogliono bene sono fondamentali per Belen, come per Cecilia e Jeremias. Angelo Edoardo è partito con il piede giusto”.

Questa volta Belen sembra aver ritrovato la felicità lontana dai riflettori e dagli annunci social, ma una buona occasione per presentare ai follower il suo nuovo amore potrebbe essere nel giorno del matrimonio della sorella Cecilia con Ignazio Moser. I due convoleranno a nozze il 30 giugno: chissà se Belen ufficializzerà la storia proprio con un annuncio su Instagram o lascerà i suoi fan a bocca asciutta, continuando a vivere questa relazione lontana da sguardi indiscreti.