Cecilia Rodriguez rompe il silenzio sulla lite con Belen: “Chi è ferito ferisce”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez rompe il silenzio sulla lite con Belen su Instagram, pubblicando un post molto particolare. Secondo le ultime indiscrezioni le due sorelle avrebbero litigato da tempo e sarebbero sempre più lontane a causa – anche – di Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez e la lite con Belen: il post su Instagram

Dopo un lungo silenzio e tantissime indiscrezioni, il commento alla lite fra Belen e Cecilia sembra arrivare proprio da Cechu. La 35enne infatti ha postato su Instagram una frase sibillina che sembra riferirsi alle sue vicende personali.

“Chi è ferito, ferisce – si legge -. Chi è guarito, cura”, con tanto di applauso della stessa Cecilia Rodriguez. Il post potrebbe essere una risposta alla presunta lite con Belen, avvenuta ormai diverse settimane fa.

Le due sorelle sono sempre state legatissime, ma nell’ultimo periodo qualcosa si sarebbe rotto fra le due. A innescare la lite sarebbe stato il legame tesissimo fra Belen Rodriguez e Ignazio Moser, marito di Cecilia.

Belen infatti avrebbe espresso la sua preoccupazione per la relazione della sorella, temendo un tradimento del marito e questo avrebbe portato la famiglia a spaccarsi in due.

Cecilia e Belen hanno trascorso la Pasqua separate, mentre Cechu e Ignazio Moser non erano presenti al compleanno di Santiago, il primogenito della Rodriguez e di Stefano De Martino.

Il gesto del fidanzato di Belen Rodriguez

La lite fra Belen e Cecilia dunque avrebbe coinvolto non solo la famiglia Rodriguez, ma anche tantissime persone legate alle due sorelle. Stefano De Martino – come svelato da Gabriele Parpiglia – avrebbe scelto di tenersi lontano dalla questione, concentrando la sua attenzione esclusivamente su Santiago.

Diversa la reazione di Angelo Edoardo Galvano. Il 34enne e la showgirl, dopo una breve frequentazione e la rottura, si sarebbero riavvicinati proprio in questo periodo.

Fra i due sarebbe tornato il sereno e Angelo sarebbe rimasto accanto a Belen in questo momento così complicato per la sua vita privata. Così tanto che avrebbe scelto di lanciare un preciso segnale, smettendo di seguire su Instagram, Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e persino Veronica Cozzani, mamma di Belen.

Un gesto d’amore fatto per svelare la sua vicinanza nei confronti della showgirl, ma soprattutto una scelta che sembra confermare ancora di più la distanza fra Belen e Cecilia.

Le sorelle hanno sempre avuto un rapporto speciale e fortissimo, ma nell’ultimo periodo, proprio per via di alcuni attriti, si sarebbero allontanate. La lite – come svelano fonti vicine alla famiglia Rodriguez – sarebbe stata così grave da sembrare irrisolvibile.

Ad aggravare la situazione ci sarebbe poi la decisione di Belen di restare lontana nonostante la gravidanza di Cecilia. Secondo gli ultimi gossip l’influencer e modella sarebbe incinta, ma avrebbe deciso di non svelare nulla.

La lite avrebbe imposto a Belen Rodriguez di restare lontano dalla sorella, distruggendo il sogno di poter vivere questo momento così bello e magico insieme.

Non è chiaro cosa accadrà nei prossimi giorni e se Belen e Cecilia riusciranno, dopo una lunga lontananza, a chiarirsi. Di certo il litigio sarebbe grave e starebbe mettendo a rischio l’intero equilibrio della famiglia Rodriguez.