Belen Rodriguez, ritorno di fiamma con l’ex: “Complicità”

Fonte: Ansa Belen Rodriguez

Belen Rodriguez potrebbe aver ritrovato la complicità con il suo ex storico, ovvero Angelo Edoardo Galvano. “La loro intesa è palpabile”, fanno sapere i beninformati. Al momento, la Rodriguez non starebbe attraversando un periodo tranquillo in famiglia, considerando che numerose indiscrezioni raccontano di un allontanamento con la sorella Cecilia e liti con Ignazio Moser, suo cognato. Ma procediamo per punti.

Belen Rodriguez, complicità ritrovata con Angelo Edoardo Galvano

Ad aver sorpreso Belen Rodriguez insieme al suo ex fidanzato, Angelo Edoardo Galvano, è Oggi, che parla di complicità ritrovata. Nelle foto del magazine la vicinanza tra i due è palese: passeggiano insieme, si sfiorano affettuosamente, sembrano intimi: potrebbe dunque esserci un ritorno di fiamma in corso? Di Galvano sappiamo ben poco: l’ingegnere è lontano dal mondo dello spettacolo e non ha mai rilasciato dichiarazioni.

Alla fine di settembre del 2024, si era parlato di rottura, tanto che Belen aveva affermato di essere single. “Sono single, ho ritrovato finalmente la serenità e mi sto concentrando solo sulla mia crescita professionale”. Ma le foto di Oggi racconterebbero un’altra verità. Una giornata insieme al suo “ex” (o forse no), per le vie del centro di Milano, dove hanno fatto una passeggiata senza nascondersi, alla luce del sole. “Si confondono tra la folla come una delle tante coppie che ha deciso di condividere piccoli gesti quotidiani”, ha fatto sapere il giornalista Alberto Dandolo.

Belen e Angelo hanno trascorso una giornata insieme, pranzando in un ristorante in Brera a Milano, proprio vicino alla Pinacoteca, per poi fare una passeggiata per le vie della città, un salto nel negozio di abbigliamento e tornare casa insieme. “Belen ora ha di certo ritrovato la serenità e, con questa, anche la complicità con Angelo. Se ritorneranno ad essere una coppia ce lo dirà solo il tempo”.

La lite in famiglia

Negli ultimi tempi si è tanto discusso di una presunta lite tra le sorelle Rodriguez, ovvero Belen e Cecilia. Proprio loro, che sono sempre state tanto unite, si sarebbero allontanate, ma i motivi della “maretta” non sono ancora del tutto chiari. Anche Belen e Ignazio Moser avrebbero litigato: nessuno dei diretti interessati ha, almeno per il momento, rilasciato delle dichiarazioni in merito ma alcuni gesti hanno alimentati ulteriori dubbi (come Belen e Ignazio che avevano smesso di seguirsi sui social).

Intanto Cecilia Rodriguez sarebbe in dolce attesa: quest’ultima potrebbe essere arrabbiata con la sorella a causa di alcuni “avvertimenti” di Belen nei confronti di Ignazio, poiché l’avrebbe messa in guardia sui possibili tradimenti. Intanto Cecilia ha preso parte al nuovo podcast di Valentina Ferragni – Storie oltre le stories – ma ci basta tornare un po’ indietro nel tempo per ricordare che Chiara Ferragni e Belen Rodriguez avevano interrotto qualsiasi rapporto e collaborazione. Insomma, una situazione spinosa che coinvolgerebbe persino Stefano De Martino, ex marito di Belen: “Credo c’entri Stefano De Martino e una vecchia tresca che avrebbe avuto con una conoscente e di cui Ignazio era a conoscenza”, aveva raccontato Deianira Marzano su Instagram, esperta di gossip. Ma per saperne di più dovremo attendere le parole dei diretti interessati.