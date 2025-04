Lite fra Belen Rodriguez e Cecilia. “Stavolta è rottura”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Cecilia e Belen Rodriguez

Fra Belen Rodriguez e Cecilia sarebbe scoppiata una lite così grave da portare ad una rottura. Lo riferisce Deianira Marzano, esperta di gossip, secondo cui le due sorelle sarebbero ormai ai ferri corti.

La lite fra Belen Rodriguez e Cecilia

Secondo alcune indiscrezioni le sorelle Rodriguez, da sempre molto unite, si sarebbero allontanate a causa di numerose incomprensioni. Dietro il distacco, sempre più forte, ci sarebbe prima di tutto il rapporto fra Belen e Ignazio Moser, marito di Cecilia.

Fonti vicine alla famiglia Rodriguez, interpellate dal settimanale Nuovo, nelle scorse settimane avevano riferito di una lite scoppiata fra Belen e Cecilia a causa della scarsa fiducia della showgirl nei confronti di Ignazio Moser.

Belen infatti avrebbe messo in guardia Cecilia Rodriguez, preoccupata per un possibile tradimento dell’ex gieffino. Un comportamento che avrebbe provocato una lite in famiglia, con tanto di unfollow su Instagram, e tensioni fra le sorelle.

Ma i motivi dell’allontanamento fra le due sarebbero legati anche ad un party in cui Belen Rodriguez si sarebbe esibita in un balletto di fronte alla consolle in cui suonava Andrea Damante. Come è noto l’ex compagno di Giulia De Lellis in passato era molto amico di Ignazio Moser.

Come riferisce Gabriele Parpiglia, il comportamento di Belen avrebbe fatto arrabbiare non solo Elisa Visari, compagna di Damante, ma anche Cecilia e Ignazio.

Gli indizi sulla rottura fra Belen e Cecilia Rodriguez

Gli indizi riguardanti una lite fra le due sorelle, d’altronde, sarebbero molti. Non solo l’unfollow di Ignazio Moser su Instagram, ma anche l’assenza di Cecilia e del marito al compleanno di Santiago.

Lo scorso 9 aprile infatti il figlio di Belen e Stefano De Martino ha celebrato il suo compleanno con una festa in casa. Negli scatti postati da Belen però non appare Cecilia che, dal canto suo, avrebbe scelto di mantenere il silenzio sui social.

L’ultimo incontro fra le sorelle Rodriguez risalirebbe a qualche settimana fa, quando le due si sarebbero incrociate ad un evento. Nel frattempo non sarebbero più apparse foto della due, nè ci sarebbero stati Like o dediche. Un comportamento strano per Cecilia e Belen che sono state sempre molto legate.

A rafforzare i gossip riguardo una lite fra Belen Rodriguez e Cecilia ci sarebbe poi Deianira Marzano. L’esperta di gossip infatti ha spiegato su Instagram che fra la showgirl e la sorella sarebbe ormai rottura totale.

“Belen e Cecilia hanno litigato – ha scritto nelle Stories -. E stavolta è rottura”. Nel frattempo, secondo alcune indiscrezioni, Cecilia Rodriguez sarebbe incinta e avrebbe scelto, almeno per ora, di tenere segreta la gravidanza.

L’influencer, modella e presentatrice aspetterebbe il primo figlio da Ignazio Moser dopo aver desiderato per tanto tempo la maternità. I due sarebbero felici di diventare genitori, ma al tempo stesso starebbero vivendo un momento delicato.

Qualche tempo fa proprio Ignazio Moser aveva parlato del desiderio di diventare padre. “La mia paternità dovrà ancora aspettare. È cosa pubblica che Cecilia e io ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto – aveva detto -. Purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato: è un tema per noi molto delicato”.