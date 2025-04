Fonte: IPA Belen e Ignazio Moser

Mentre si susseguono le voci e gli indizi circa una gravidanza di Cecilia Rodriguez, spunta un’inaspettata indiscrezione: Belen Rodriguez e Ignazio Moser sarebbero ai ferri corti. Tra i due ci sarebbe stata una lite pesante tanto da spingere i due cognati a non seguirsi più sui social, dove entrambi sono molto attivi anche per via delle loro attività di influencer. Una situazione a quanto pare complicata, che potrebbe scuotere la pace e la serenità e soprattutto il grande clima di unione e complicità che da sempre contraddistingue la famiglia argentina.

Perché Belen e Ignazio Moser hanno litigato

I follower più attenti lo avevano già notato da qualche giorno: Belen Rodriguez e Ignazio Moser hanno smesso di seguirsi su Instagram. La notizia è stata poi rilanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia che ha fatto notare che dai due account sono spariti, praticamente all’improvviso, tutti i like reciproci. Segno che uno dei due ha probabilmente bloccato l’altro.

L’ex ciclista è poi tornato a seguire la cognata ma non è stato ricambiato. Al momento in cui scriviamo, infatti, l’ex moglie di Stefano De Martino non segue più Moser, non rientra i follower di Ignazio.

Secondo alcune fonti consultate da Parpiglia, Belen e Ignazio Moser avrebbero avuto dei problemi dopo una serata trascorsa insieme, un evento al quale hanno partecipato entrambi. Sembra che a scatenare il dibattito sia stato l’atteggiamento della Rodriguez alla festa a cui era presente anche il cognato.

Ad un certo punto della serata la soubrette si è allontanata dalla pista e si è avvicinata alla console mentre suonava Andrea Damante, da tempo amico di Ignazio. La showgirl ha cominciato a ballare e dimenarsi con fare provocatorio e malizioso e pare che questo abbia creato qualche attrito di troppo. “Mi segnalano che questo video in consolle abbia creato scompiglio…”, ha rivelato Parpiglia.

Per il momento nessun commento da parte dei diretti interessati, nessuna conferma o smentita da Belen o da Ignazio, che preferiscono così alimentare il chiacchiericcio.

Il rapporto tra Belen e Ignazio Moser

Belen Rodriguez e Ignazio Moser hanno sempre avuto un ottimo rapporto, fin dagli inizi. Ovvero dal 2017, da quando l’influencer e modello ha conosciuto Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip. Fuori dalla Casa più spiata d’Italia Moser si è subito integrato nella famiglia Rodriguez e lo stesso ha fatto Cecilia con i parenti di Ignazio.

Nel 2021, in occasione della partecipazione di Ignazio Moser all‘Isola dei Famosi, Belen Rodriguez ha condiviso un dolce messaggio nei confronti del giovane, dichiarandosi addirittura una “cognata fiera”. Insomma, lo screzio di questi giorni è davvero un fulmine a ciel sereno per il clan Rodriguez.

Tra l’altro Ignazio ha sempre avuto un bel rapporto anche con Stefano De Martino, che ha elogiato di recente dopo il suo successo in televisione, in Rai.

“Abbiamo un bel legame. Lui è molto bravo, talentuoso, diventerà il top. Farà Sanremo. Sa fare tutto, canta, balla, è bello e simpatico!”, ha dichiarato il marito di Cecilia Rodriguez non esitando a definire l’ex marito di Belen Rodriguez il suo presentatore preferito.