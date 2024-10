Belen Rodriguez ancora senza Angelo Galvano: “La storia è in una fase delicata”

Fonte: IPA Belen Rodriguez

“Fase delicata” per la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Angelo Galvano: la showgirl argentina è stata paparazzata ancora una volta senza il compagno. Un’assenza pesante, come già accaduto per i festeggiamenti dei suoi 40 anni, e che comincia ad alimentare sempre più dubbi sul futuro della coppia.

Belen Rodriguez ancora senza Angelo: le foto al parco con i figli

Nuovi inizi per Belen Rodriguez: la showgirl argentina debutterà a breve su Discovery con Amore alla prova. La crisi del settimo anno, nuovo programma che la vedrà al timone in solitaria. E in solitaria sembra essere anche nella vita sentimentale: l’argentina è stata infatti paparazzata senza il compagno dal settimanale Chi durante una passeggiata al parco insieme ai suoi bambini, Santiago e Luna Marì.

Di Angelo Galvano neanche l’ombra: Belen spinge il passeggino dove è seduta la sua bambina, nata dalla precedente relazione con l’ex compagno Antonino Spinalbese, mentre Santiago, il primogenito avuto con Stefano De Martino, raggiunge la madre con lo skateboard a braccio.

Pare che la storia d’amore con l’ingenere stia attraversando un momento non facile: come riportato sulle pagine del settimanale Chi “la loro relazione è in una fase delicata“. Pare infatti che i due si stiano allontanando sempre di più, nonostante qualche tempo fa avessero condiviso una foto scaccia-crisi sui social. “Sembrerebbe che lui stia cercando di riavvicinarsi”, si legge sul giornale di Alfonso Signorini. Ci sarebbe tuttavia una “certa distanza che lui sta cercando di colmare”.

La lontananza tra Belen e Angelo: i 40 anni senza il compagno

Non è certo un mistero che i rapporti tra Belen Rodriguez e l’ingegnere milanese con il passare del tempo si stiano incrinando. Ne è stato un esempio la festa dei 40 anni della showgirl argentina, che ha celebrato questo traguardo senza il compagno.

Un’assenza che non è passata inosservata quella di Angelo Galvano: pare che, stando a quanto riportato da alcuni paparazzi, l’uomo sia stato avvistato sotto casa di Belen in attesa di essere invitato alla festa. Gli scatti ritraggono l’ingegnere col viso teso e l’espressione afflitta: non riuscendo a raggiungere la sua amata, sembra che si sia allontanato senza speranze sul suo scooter.

L’amore tra i due potrebbe essere già al capolinea, sebbene all’inizio della storia tutto sembrava presagire che Galvano potesse essere l’uomo giusto per lei. Questa estate la showgirl aveva presentato ai figli il compagno durante una breve vacanza in Sardegna: sembravano felici e innamorati, perfetti nei panni della famiglia felice.

Pareva anche che l’ingegnere avesse anche superato “il test di Mamma Veronica“: sempre sul settimanale Chi si leggeva che i “giudizi dei familiari che le vogliono bene sono fondamentali per Belen, come per Cecilia e Jeremias. Angelo Edoardo è partito con il piede giusto”.

Ma l’idillio sembra essersi già spezzato: a distanza di qualche mese da quella splendida vacanza di famiglia l’amore è già in crisi. Nessuna dichiarazione da parte dei diretti interessati, ma è ovvio che qualunque siano i rapporti tra i due, la vita sentimentale di Belen è sempre sotto i riflettori. E potrebbe proprio essere questo il problema.