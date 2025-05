Belen Rodriguez e l’ex non si nascondono più: “Passeggiano mano nella mano”

La showgirl argentina si sta riavvicinando al suo ex: i due sono stati avvistati insieme e non hanno voglia di nascondersi

Tutti gli indizi sembrano portare a una sola conclusione: è ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano. La showgirl argentina e l’ingegnere di origini siciliane ultimamente sembrano essersi riavvicinati, come testimoniano le recenti paparazzate alla coppia.

Belen Rodriguez, ritorno di fiamma con l’ex: amore alla luce del sole

“Sono single e mi sto concentrando solo sulla mia crescita professionale”, rispondeva Belen Rodriguez solo qualche settimana fa a chi le chiedeva informazioni riguardo alla sua vita sentimentale.

Peccato che le ultime foto pubblicate dal settimanale Oggi sembrano affermare il contrario. La showgirl argentina, come si vocifera già da settimane, si starebbe riavvicinando all’ex Angelo Edoardo Galvano, con il quale la scorsa estate sembrava procedere tutto a gonfie vele.

Poi a settembre i due si erano allontanati, ma le cose oggi sembrano andare diversamente. La scorsa settimana la coppia era stata fotografata insieme in un bar davanti a due caffè. E se in quell’occasione la conduttrice e l’ingegnere non si erano lasciati andare a gesti di intimità plateali, ben presto tra i due la complicità si è fatta evidente.

Belen e Angelo sono stati immortalati insieme mentre passeggiano insieme per le vie del centro di Milano. I due non hanno alcuna intenzione di nascondersi: “La loro intesa è palpabile, le loro mani più volte si sfiorano timidamente, e lui camminando tiene la mano di Belén nella sua, vicino al cuore”, si legge sulle pagine del settimanale.

La bella argentina e il compagno hanno trascorso l’intera giornata insieme pranzando in un locale in Brera e successivamente passeggiando tra i vicoli del quartiere. La coppia si è concessa anche un momento di shopping prima di incontrare alcuni amici per un caffè. A confermare che tra i due si sia riaccesa la fiamma della passione c’è un altro dettaglio riportato da Oggi: “Dopo avere acquistato un dolce sono rientrati insieme a casa di lei in zona Garibaldi”.

La storia con Angelo Edoardo Galvano

L’amore con Galvano è sbocciato circa un anno e mezzo fa, quando i due si erano conosciuti per caso. Una storia partita nel migliore dei modi, dicevano i ben informati, tanto che Belen gli aveva persino fatto conoscere i figli dopo pochi mesi di frequentazione. La scorsa estate la relazione procedeva a gonfie vele: i due si erano concessi una vacanza di famiglia in Sardegna, tra momenti romantici, tenerezze e giochi con i bambini.

Tutto faceva ben sperare che l’ingegnere fosse l’uomo giusto per Belen Rodriguez: Angelo Galvano aveva conquistato anche il cuore di mamma Veronica e papà Gustavo, con i quali aveva ben presto legato.

“Lui ha superato il test di Mamma Veronica”, si leggeva allora sulle pagine del settimanale Chi. “I giudizi dei familiari che le vogliono bene sono fondamentali per Belen”, veniva sottolineato sul magazine, che specificava: “Angelo Edoardo è partito con il piede giusto”. Poi però, subito dopo l’estate, l’idillio tra i due si era spezzato e la showgirl si era allontanata. A settembre, sempre sulle pagine del settimanale, si leggeva che la loro relazione era “in una fase delicata”.