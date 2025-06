Belen Rodriguez rimette la fede e non è quello che sembra: mistero svelato

Fonte: IPA Belen Rodriguez

Un gesto sui social scatena la solita “caccia”: Belen Rodriguez ha messo la fede al dito. E il pensiero è andato subito a Stefano De Martino, l’ex marito. Ma Belen ha dato ben due spiegazioni: la prima nei giorni scorsi, dicendo di essere “sposata con se stessa”. E poi ha chiarito ulteriormente questo gesto, dal forte valore simbolico e affettivo.

Belen Rodriguez rimette la fede, ma non è sua

La vita privata di Belen Rodriguez? Non si svolge più sui social, come invece accadeva un tempo. Da ormai diversi mesi, la conduttrice e showgirl ha preferito mantenere il massimo riserbo sulle sue relazioni. Dopo l’addio all’ex marito Stefano De Martino, ha avuto delle relazioni: si sarebbe riavvicinata negli ultimi tempi all’ex Angelo Edoardo Galvano, ingegnere siciliano. Poi, nei giorni scorsi, l’improvvisa decisione di rimettere la fede al dito, che ha scatenato non poca curiosità da parte dei suoi follower su Instagram.

Dapprima ha replicato in un commento su Instagram, spiegando di aver sposato se stessa. Poi, ieri sera, in una story, ha rivelato qualcosa di più sul misterioso anello: “È quello di mia mamma”. Nessun ritorno di fiamma con l’ex marito: ormai il loro addio è stato ufficializzato da tempo e hanno anche divorziato.

La vita privata di Belen Rodriguez

“Sono single e mi sto concentrando solo sulla mia crescita professionale”, qualche mese fa, Belen Rodriguez ha messo in chiaro la sua vita privata. Non ci sarebbe nessuno al suo fianco per il momento, stando alle sue parole. Ma alcuni scatti su Oggi raccontano una storia diversa: nelle ultime settimane potrebbe essersi riavvicinata al suo ex Angelo Edoardo Galvano. In ogni caso, è un periodo complesso per la conduttrice: oltre a lavorare sulla sua crescita personale sul Nove dopo l’addio a Mediaset, si è allontanata dalla sorella Cecilia, attualmente in dolce attesa della prima figlia.

Nel 2023 ha affrontato una lunga depressione. “Sono sparita rischiando anche di perdere un po’ di popolarità. Mi sono presa la responsabilità di fermarmi. Era vitale, dovevo sopravvivere. (…) C’è chi non può, e a volte è meglio. Il fatto di non poterti fermare ti impone di mettere la testa da un’altra parte. Quando stai male pensi solo a quello. Ho ripreso il lavoro per non lasciare lo spirito in quel buco nero. Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di tornare e sono grata per la comprensione, in qualche momento non ero la Belén di sempre”.

E ha spiegato di aver vissuto il gossip, un tempo, da giovane, con più leggerezza, ma non oggi, in quanto è diventato un hater nella sua vita. “Raccontano idiozie o verità che non vorresti fossero messe in piazza. Oggi sono molto più riservata. Durante l’anno in cui sono stata male, sono rimasta in silenzio. Ma la gente non se n’è accorta, continuavo ad apparire sui giornali”. Da qui la scelta di cambiare profondamente e di condividere molto meno dei suoi fatti personali sui social. Sarà forse anche per questo che non è stata ancora fatta chiarezza in merito al presunto allontanamento dalla sorella Cecilia?