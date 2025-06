Belen rimette la fede e parla per la prima volta della figlia di Cecilia in arrivo

Belen Rodriguez sa sempre come far parlare di sé. Dopo essere tornata al centro della cronaca rosa per via del suo riavvicinamento ad Angelo Edoardo Galvano e per la presunta lite con la sorella Cecilia, ora ha risposto ad alcune domande dei fan, rilasciando dichiarazioni alquanto sorprendenti.

Belen ha rimesso la fede nuziale

Belen Rodriguez è tornata ad indossare la fede nuziale. Un dettaglio che non è sfuggito ai suoi follower, che hanno chiesto spiegazioni nel suo ultimo video su Instagram, dove sponsorizza alcuni prodotti del suo brand di bellezza. E la soubrette argentina, indubbiamente una donna schietta e sincera, non ha esitato a soddisfare la curiosità di chi l’ha sempre sostenuta.

Nessun ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino bensì un atto d’amor proprio. “Sono sposata con me stessa”, ha detto la 40enne, che non si è voluta dunque privare di un gioiello così bello solo perché il suo matrimonio è finito. Del resto ci ha provato più volte a far funzionare il rapporto con il conduttore Rai ma a quanto pare non era proprio destino.

Di quella relazione così intensa e allo stesso tempo mediatica resta il frutto più bello, il figlio Santiago, che oggi ha dodici anni e cresce sereno e spensierato, con la presenza e l’amore di entrambi i genitori nonostante il divorzio.

Allo stesso tempo, con questo gesto, Belen si è proclamata single, smentendo il presunto riavvicinamento all’ingegnere Angelo Edoardo Galvano, con cui ha avuto un breve flirt la scorsa estate, e con il quale è stata fotografata qualche giorno fa per le strade di Milano.

Forse c’è stato un chiarimento tra i due ma nulla di troppo importante. Del resto la Rodriguez è stata chiara nell’ultima intervista rilasciata a Fabio Fazio: “Un momento di cambiamenti. Sono single per la prima volta dopo 20 anni, ho cambiato rete, ho tagliato i capelli, e ho anche compiuto 40 anni… E sì sto molto bene”. Un taglio netto e decisivo con il passato.

Belen commenta la gravidanza di Cecilia

Nell’ultimo periodo si è inoltre vociferato di una lite piuttosto accesa tra Belen e Cecilia Rodriguez. Le due non si mostrano insieme da tempo, nonostante i progetti di lavoro in comune (hanno fondato due brand di moda).

A quanto pare Belen e Cecilia non si parlerebbero da settimane per motivi legati alla loro sfera privata, anche se non mai arrivate, almeno fino ad ora, spiegazioni ufficiali. E il silenzio da entrambe le parti non ha fatto che alimentare speculazioni tra fan e media.

Nonostante l’evidente distacco, però, Belen ha mostrato un atteggiamento positivo verso la nascita di Clara Isabel, figlia di Cecilia e Ignazio Moser, rispondendo con un “grazie mille” e un cuore a un utente che si è congratulata con lei per il fatto che diventerà zia per la prima volta.

Si mormora che i genitori delle Rodriguez, Gustavo e Veronica Cozzani, stiano facendo il possibile per una riconciliazione familiare. La nascita della nipotina potrebbe rivelarsi dunque un’occasione concreta di riavvicinamento tra Belen e Cecilia, che sono sempre state molto unite.