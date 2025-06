Belen e Cecilia non fanno pace, “colpa di Ignazio Moser e rottura negli affari”

Nessuna pace tra Belen e Cecilia Rodriguez. Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano da persone vicine alle due sorelle sembra non esserci più alcuna possibilità di riavvicinamento. La rottura sarebbe definitiva e non solo personale ma anche professionale visto che insieme avevano fondato più di un brand di moda. E tra i motivi dell’allontanamento ci sarebbe Ignazio Moser, legato a Cechu dal 2017.

Belen e Cecilia non hanno ancora fatto pace

Secondo quanto svelato dal giornalista Gabriele Parpiglia, che conosce bene e da anni la famiglia Rodriguez, tra Belen e Cecilia ci sarebbe una “rottura definitiva”. Le due non si rivolgerebbero la parola dallo scorzo marzo. E nello scontro ci sarebbe “una buona dose di responsabilità di Ignazio Moser“, anche se è ancora chiaro quali siano precisamente le cause della frattura.

La situazione sarebbe però talmente compromessa che gli stessi familiari si sarebbero ormai rassegnati pur avendo evidentemente fatto dei tentativi per ricucire lo strappo tra le due.

Tra Belen e Cecilia sarebbe quindi guerra totale, “e anche la famiglia ha rinunciato a creare tentativi di pace, scegliendo invece l’amore incondizionato per le figlie, senza aggiungere parole o pesi che potrebbero a ulteriori discussioni”.

E dunque non è proprio un caso se Belen è tornata a mostrarsi sui social con i suoi genitori, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, solo ora che sua sorella Cecilia è in vacanza ad Abu Dhabi con il marito (dove hanno postato numerose foto romantiche per scacciare le voci di crisi dell’ultimo periodo).

Belen e Cecilia divise anche sul lavoro

A quanto pare la lite tra Belen e Cecilia avrebbe avuto delle conseguenze anche nel mondo del business, con l’ex moglie di Stefano De Martino che sarebbe pronta ad abbandonare le aziende fondate coi fratelli per gettarsi a capofitto nei suoi progetti personali. E anche per questo, dunque, non avrebbe partecipato all’ultimo evento di Hinnominate, brand fondato con Cecilia e Jeremias Rodriguez (l’altro è quello di costumi da bagno Me fui).

Belen vorrebbe “isolarsi, distaccarsi da tutto, dedicarsi alla sua attività e non a quelle che aveva in comune con i fratelli. Inoltre, stop ai post condivisi dei marchi in comune e si valuta anche una divisione societaria di quote con la fuoriuscita proprio della maggiore delle Rodriguez che si concentrerebbe sulla sua linea di cosmesi”.

La 40enne vorrebbe dunque dedicarsi solo ed esclusivamente a Rebeya, il marchio di bellezza fondato qualche mese fa e in cui sta investendo molto data anche la sua rinomata passione per il make up.

L’arrivo della prima nipote per Belen

Il prossimo autunno Belen Rodriguez diventerà zia per la prima volta: nascerà Clara Isabel, la prima figlia di Cecilia e Ignazio. La soubrette ha ringraziato chi le ha fatto gli auguri per questo nuovo arrivo ma non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni a riguardo.

Confermando di fatto il gelo con la sorella più piccola, alla quale è sempre stata molto legata. Il desiderio dei fan resta quello di rivedere Belen e Cecilia di nuovo insieme, complice anche l’arrivo della bambina. Ma ad oggi le speranze sembrano davvero molto poche.