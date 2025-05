Cecilia Rodriguez, la frase che confermerebbe la crisi con Moser

Fonte: IPA Cecilia Rodriguez

Non si placano le voci di una crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: l’ex ciclista è sparito dai profili social della sorella di Belen, che proprio su Instagram ha pubblicato una massima che lascerebbe intuire che qualcosa con il marito si sia inevitabilmente rotto.

Cecilia Rodriguez, la frase che lascia intuire i problemi con Ignazio Moser

Si fanno sempre più insistenti i pettegolezzi sulla vita sentimentale di Cecilia Rodriguez, che sarebbe in crisi con il marito Ignazio Moser. Legati ormai da qualche tempo e convolati a nozze lo scorso anno, l’influencer e l’ex ciclista sarebbero sempre più lontani. A suggerire la rottura una serie di indizi social e i tanti scoop lanciati nelle ultime settimane da diversi esperti di gossip, certi che il matrimonio sia giunto al capolinea.

È impossibile non notare che sul profilo Instagram della sorella di Belen è sparito qualsiasi riferimento al marito, tanto che molti utenti continuano a chiedere che fine abbia fatto. Da parte dell’influencer nessuna risposta, atteggiamento che non fa che alimentare i pettegolezzi sul loro allontanamento.

A far discutere poi una frase pubblicata da Cechu tra le storie che confermerebbe in modo indiretto la crisi che da tempo starebbe attraversando la sua relazione. “Il segreto è stare bene con se stessi. Solo allora, ovunque andrai sarà il posto più bello del mondo”, appare tra le storie dell’influencer. Per molti questa massima si riferirebbe proprio alla rottura con Moser, che nel frattempo latita sui social.

Nonostante la crisi, gli esperti di gossip sono convinti che la sorella di Belen sia incinta: anche in questo caso non c’è alcuna conferma né smentita, ma nelle ultime foto pubblicate da Cecilia non possono non notarsi i numerosi tentativi di nascondere la pancia con blazer over e altri stratagemmi. La crisi della coppia però avrebbe portato, almeno per il momento, a tenere segreta la gravidanza e di svelarla solo alla famiglia.

La lite con Belen

Oltre che col marito, Cecilia Rodriguez sarebbe in rotta anche con Belen: si parla di una lite tra le due sorelle, anche se non è chiaro quali motivi si celino dietro l’allontanamento. Secondo molti la causa del litigio sarebbero i contrasti continui fra la conduttrice argentina e il cognato: lei sarebbe preoccupata dai possibili tradimenti dell’ex sportivo, tanto che avrebbe anche smesso di seguirlo sui social.

A inasprire i rapporti sarebbe poi stata la scelta di Belen di ballare di fronte alla consolle di Andrea Damante, un tempo amico di Ignazio, durante un party in cui la coppia era presente. Il comportamento dell’argentina avrebbe fatto arrabbiare non solo Elisa Visari, compagna di Damante, ma anche Cecilia e Ignazio.

Tra i due cognati sarebbe “calato il gelo” e il legame tra le sorelle ne avrebbe risentito. “Non entreremo nei dettagli gravi di questo brusco litigio – ha rivelato il giornalista Gabriele Parpiglia -, ma la storia tra le due, al momento non è recuperabile“. Nemmeno la bella notizia della (presunta) gravidanza di Cecilia avrebbe risanato i rapporti, che per adesso, rimangono tesi.