Lite fra Belen Rodriguez e Cecilia: come ha reagito Stefano De Martino

Fonte: IPA Belen Rodriguez

Continuano le indiscrezioni riguardo la lite fra Belen Rodriguez e Cecilia. Le due sorelle da tempo si sarebbero allontanate bruscamente, dividendo in due la famiglia e coinvolgendo, a quanto pare, anche Stefano De Martino.

La lite fra Belen Rodriguez e Cecilia

A riferirlo è Gabriele Parpiglia secondo cui l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi avrebbe deciso di tenersi fuori dalla lite fra le sorelle Rodriguez. Le due, come è noto, sono sempre state legatissime, unite sia nella vita privata che nel lavoro.

Da qualche tempo però qualcosa si sarebbe rotto. Non è ancora chiaro quali siano i motivi della lite, di certo le sorelle si sono allontanate visto che non sono state più avvistate insieme in paparazzate o su Instagram.

Le ipotesi sono tante. Secondo molti la causa del litigio sarebbero i contrasti continui fra Belen e Ignazio Moser, marito di Cecilia Rodriguez. La showgirl avrebbe più volte manifestato le sue paure legate a possibili tradimenti di Ignazio ai danni di Cecilia e questo avrebbe fatto arrabbiare la sorella.

A inasprire i rapporti sarebbe poi stata la scelta di Belen di ballare di fronte alla consolle di Andrea Damante, un tempo amico di Ignazio, durante un party in cui la coppia era presente. A dimostrazione degli attriti in famiglia ci sarebbe la scelta di Belen di smettere di seguire il cognato.

Nel frattempo continuano i gossip riguardo una gravidanza di Cecilia Rodriguez. Ignazio Moser e la moglie d’altronde non avevano mai nascosto la volontà di diventare presto genitori e formare una famiglia, svelando anche le difficoltà incontrate nel raggiungere il loro sogno.

Proprio per questo, almeno per ora, la coppia avrebbe scelto di tenere segreta la gravidanza e di svelarla solo alla famiglia. Nemmeno questa bella notizia però sarebbe riuscita a riavvicinare le due sorelle che ormai sarebbero lontanissime. “Non entreremo nei dettagli gravi di questo brusco litigio – ha rivelato Gabriele Parpiglia -, ma la storia tra le due, al momento non è recuperabile”.

La reazione di Stefano De Martino

La lite sarebbe così grave, a quanto pare, che avrebbe coinvolto l’intera famiglia. I genitori delle Rodriguez si starebbero dividendo fra le due figlie, mentre Stefano De Martino avrebbe deciso di portare via con sè Santiago, tenendosi lontano dalla questione.

“Si è allontanato bruscamente dopo aver appreso la vicenda – svela Gabriele Parpiglia -, prendendo suo figlio Santiago con il quale trascorre la maggior parte del tempo e affermando di “non voler entrare dentro queste vicende”. Stefano mette in primo piano la serenità di suo figlio, legatissimo alla sorella Luna Marie e infatti è capitato spesso che uscisse con i due bimbi, anche più di una volta”.

Il conduttore nel tempo è riuscito a ricostruire il rapporto con l’ex Belen Rodriguez per amore del figlio Santiago. I due hanno raggiunto un buon equilibrio e hanno un ottimo rapporto.

Stefano De Martino è molto legato anche a Luna Marì, secondogenita di Belen, frutto del suo legame con Antonino Spinalbese. Non a caso il conduttore è stato spesso paparazzato al parco con entrambi i figli di Belen.