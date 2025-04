“Cecilia Rodriguez incinta”, l’indizio sui social che non è passato inosservato

Fonte: IPA Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez potrebbe essere incinta? Nelle ultime settimane si è ipotizzata una presunta gravidanza, anche se Ignazio Moser ha rotto il silenzio a riguardo. Un tema ricorrente, che va avanti da anni, ma per cui ad oggi non è arrivata una conferma. Un dettaglio sui social, precisamente nelle stories su Instagram, ha riacceso le speranze: Cecilia e Ignazio si stanno preparando per diventare genitori?

Cecilia Rodriguez, il dettaglio sui social e la presunta gravidanza

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tra le coppie più belle dello spettacolo: la loro intesa è nata all’interno della Casa del GF Vip, ed è proseguita fuori dalle mura della casa più spiata d’Italia. Un amore che è cresciuto in intensità e unione, e che è stato suggellato con il matrimonio nel 2024. Da tempo la coppia sogna di allargare la famiglia e di avere dei figli: un sogno che ad oggi non si è ancora realizzato, non privo di difficoltà, menzionate proprio da Moser in una delle ultime interviste rilasciate.

E nelle ultime settimane, aggiungiamo, molti esperti di gossip sui social hanno parlato di una presunta dolce attesa: i rumor sono circolati a inizio marzo, confermati da Deianira Marzano nelle sue storie su Instagram. Alla Marzano si è aggiunto anche Alessandro Rosica, che ha confermato lo scoop e ha fatto gli auguri a Moser e alla Rodriguez. Ora, però, un altro indizio si è aggiunto a queste voci: in una stories su Instagram, sul frigorifero di Cecilia, attaccate con le calamite, appaiono delle ecografie. Anche i fan sull’ultimo post su Instagram hanno notato il dettaglio.

Le difficoltà raccontate da Ignazio Moser

Al Corriere della Sera, Moser aveva fatto chiarezza in merito alle voci circolate sui social. “È cosa pubblica che ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto, purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato: è un tema per noi molto delicato. Ma è nostra intenzione generare il primo erede della dinastia Moser, perché mia sorella ha tre figli, ma i miei nipoti hanno il cognome di mio cognato”.

Solamente pochi mesi fa, ospiti a Verissimo, avevano raccontato del loro percorso verso la genitorialità. “Voglio regalare un figlio a Ignazio, completeremo la famiglia solo in quel momento. Voglio diventare mamma perché ho trovato l’uomo giusto per fare questo. Spero arrivi un maschio, ho avuto la fortuna di avere un fratello maschio che si è preso tanta cura di me”.

Nel 2023, avevano confermato di stare provando ad avere un figlio. “Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano. Visto che il rapporto è consolidato, il matrimonio è un atto che lo sancisce, ma avremmo preferito diventare prima genitori e purtroppo non è ancora così”. Un tema delicato per la coppia, anche perché per anni, al minimo “accenno” di pancino, si è sempre ipotizzata una dolce attesa, alimentando le speculazioni. Anche a dicembre del 2024, quando Cecilia aveva condiviso un braccialetto ospedaliero con il suo nome e quello di Moser: in questo caso si era ipotizzato un percorso legato alla fecondazione assistita.