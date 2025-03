Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Desideriamo dei figli, ma non arrivano”

Fonte: IPA Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si godono la loro vita matrimoniale e la loro grande famiglia, completata dal ritorno dell’amato capostipite di casa Rodriguez, papà Gustavo: proprio l’altro ieri si sono ritrovati tutti per festeggiare il compleanno di Cecilia che ha compiuto 35 anni, ma un’ombra oscura questo meraviglioso momento, ovvero le difficoltà rivelate da Ignazio Moser riguardo al diventare genitori.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il desiderio di diventare genitori

“È cosa pubblica che ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto, purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato” così ha raccontato Ignazio Moser in un’intervista al Corriere, dove il ciclista ha parlato per la prima volta a cuore aperto del grande desiderio suo e di Cecilia di avere dei figli e della difficoltà nel riuscire a realizzare questo sogno. Proprio ieri, in occasione della Festa del Papà, Ignazio ha parlato del rapporto con suo padre Francesco e, soprattutto, del suo desiderio di diventare a sua volta padre.

“È qualcosa che desideriamo tanto, ci stiamo provando da anni”, ha rivelato Ignazio parlando così di un tema molto delicato, ma anche importante perché periodicamente c’è sempre qualche voce di presunta gravidanza di Cecilia che loro devono puntualmente smentire, sentendo così tutto il peso della situazione. L’ultima occasione, in ordine di tempo, era stato l’avvistamento di un pancino sospetto di Cecilia Rodriguez ad alcuni eventi della Milano Fashion Week che aveva scatenato un vero e proprio tam tam social con numerosi fan della modella che avevano ipotizzato il lieto evento. Purtroppo però, Ignazio aveva dovuto smentire queste voci e chiarire quanto sia complesso il percorso che lui e Cecilia stanno percorrendo per diventare genitori e realizzare così il loro sogno di allargare la famiglia. La coppia infatti è felicemente sposata da quasi un anno e il loro matrimonio aveva fatto sognare tutti.

Al momento però, secondo quanto dichiarato da Moser, la sua paternità dovrà aspettare e ha aggiunto: “Purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato: è un tema per noi molto delicato. Ma è nostra intenzione generare il primo erede della dinastia Moser, perché mia sorella ha tre figli, ma i miei nipoti hanno il cognome di mio cognato”.

Cecilia Rodriguez, il compleanno in famiglia e la smentita della gravidanza

Lo scorso 18 Marzo Cecilia Rodriguez ha compiuto 35 anni e, per l’occasione, ha deciso di festeggiare in compagnia di tutta la famiglia e degli amici più cari: nelle foto condivise in rete la si vede raggiante e super elegante insieme alla sorella Belen Rodriguez, al marito Ignazio Moser, a mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo. La famiglia e gli amici si sono ritrovati così in una raffinata cena milanese. “Che tu possa sempre mantenere questa costanza! La forza e la gioia che hai nell’affrontare la vita! E non smettete di ballare! Buon compleanno Chechu! Ti vogliamo bene” aveva scritto la mamma postando le foto di una Cecilia super sorridente e felice.

Il desiderio di Cecilia di diventare mamma però dovrà attendere ancora per realizzarsi, perché le voci di una presunta gravidanza della modella sono state smentite proprio nell’intervista del marito.

Tutto era iniziato con alcune immagini di Cecilia alla Fashion Week di Milano dove la modella, solitamente filiforme e molto magra, aveva mostrato delle rotondità inconsuete per il suo fisico. A rinforzare le indiscrezioni secondo le quali Cecilia sarebbe stata incinta, ci hanno pensato alcuni rumors come quelli di Deianira Marzano che aveva scritto sui social: “Coppia di freschi sposini, pare che lei sia in dolce attesa” e quella dell’esperto di gossip Alessandro Rosica (autore di diversi rumors, come quello tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino), che aveva condiviso le immagini della modella ad una sfilata con il presunto pancino in vista. Una prima smentita però non aveva tardato ad arrivare e non era stata testuale, bensì visiva: Cecilia Rodriguez aveva infatti pubblicato delle foto per pubblicizzare il lancio del suo brand di moda, creato insieme al fratello Jeremias, dove la pancia della modella, evidenziata da un crop top con un pantalone a vita bassa, era apparsa assolutamente piatta, smentendo di fatto in un attimo qualsiasi illazione. Il dubbio però che le immagini potessero essere state scattate tempo prima aveva continuato a far circolare la voce di una dolce attesa, fino a quando proprio Ignazio Moser non ha chiarito apertamente la situazione.