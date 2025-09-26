Cecilia Rodriguez: “Nessun allontanamento con Belen e Ignazio non c’entra”

A poche settimane dal parto, l'influencer argentina è tornata a parlare della presunta lite con la sorella e ha difeso il marito Moser

Cecilia Rodriguez ha fatto chiarezza una volta per tutte sui rumors che da mesi circolano su un presunto allontanamento dalla sorella Belen. In realtà lo aveva già fatto qualche settimana a fa a Verissimo ma davanti all’insistenza di alcuni follower (e più di qualche hater) ha deciso di mettere a tacere definitivamente le malelingue. Spiegando anche perché al pranzo di compleanno dell’ex moglie di Stefano De Martino non era presente il cognato Ignazio Moser, legato dal 2017 a Chechu.

Cecilia Rodriguez e Belen hanno litigato? La verità a galla

Intercettata da Fanpage alla Milano Fashion Week durante la sfilata di Roberto Cavalli, Cecilia Rodriguez ha smentito ancora una volta la presunte lite con la sorella Belen.

“Con Belen non abbiamo litigato, siamo due persone molto diverse e qualche litigata ogni tanto ci scappa, però in questo caso non c’è stato niente di tutto ciò che è stato detto, non ci sono stati problemi né di lavoro, né di famiglia, né di fidanzati, né di mariti, di niente”, ha assicurato la 35enne, fasciata in un tubino animalier che ben metteva in mostra il suo pancione.

Il parto di Cecilia è previsto per metà ottobre e la piccola in arrivo si chiamerà Clara Isabel, come la nonna materna della Rodriguez, da sempre molto legata a tutta la sua famiglia.

Tornando agli ultimi pettegolezzi, Chechu ha anche smentito le presunte frizioni tra Belen e Ignazio Moser: secondo alcune voci i due avrebbero litigato in seguito ad una festa dello scorso marzo dove era presente anche Andrea Damante, da anni uno dei migliori amici dell’ex ciclista.

“Possiamo smentire anche questo. – ha sottolineato Cecilia – Continuano a dire che è colpa di Ignazio ma non è così. L’altro giorno (al pranzo di famiglia organizzato per il compleanno di Belen n.d.r.) lui non era presente solo perché era impegnato in una gara. Poi a parte questo è stato anche bello, perché era un sacco di tempo che non eravamo noi cinque più i nipoti, i figli di mia sorella, quindi noi sette. È stato un bel momento tra di noi, proprio tra i Rodriguez”.

Perché Cecilia Rodriguez e Belen non si sono più mostrate insieme

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha poi ammesso che non ama postare di continuo sui social momenti familiari. E svelato dunque il motivo per cui non compariva più da tempo accanto a Belen.

“Non sono una che quando sta con la mia famiglia pubblica spesso dei momenti con loro, perché voglio viverli quei momenti. – ha precisato – Non è che ogni volta che sto con la mia mamma, con mio papà, con mio fratello, con mia sorella, all’interno di casa mia condivido, perché mi vivo il momento”.

E ancora: “Sempre di più negli ultimi anni ho imparato a tenere per me quei momenti. Quindi sì, è vero che non si vedevano nostre foto da un sacco di tempo, ma è anche vero che siamo state lontane per quasi due mesi durante il periodo estivo, nel senso che lei era in un posto in vacanza e io ero in un altro”.

Una replica forte e decisa quella di Cecilia, che non ha però nascosto di essere rimasta ferita da alcuni commenti.

“Senza dubbio mi è dispiaciuto che si sono dette tantissime cose in un momento molto delicato della mia vita, del privato di una donna incinta. Dicono che le donne incinte devono essere protette ed essere tranquille. Quello purtroppo con me non l’hanno voluto fare, però ho capito anche che la gente rosica un po’ nei momenti di felicità delle altre persone, quindi ho cercato si essere più serena possibile per il bene di mia figlia e va bene così”.