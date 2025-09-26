Annalisa e Elodie conquistano lo show di Cavalli alla Milano Fashion Week, look ultra glamour a confronto

Annalisa e Elodie in front row da Cavalli

La giornata di giovedì 25 alla Milano Fashion Week 2025 si è aperta nel segno del glamour più sofisticato con Max Mara, è continuata con l’emozione della prima sfilata di Emporio Armani senza il grande Giorgio, e si è conclusa in modo scoppiettante con quella di Roberto Cavalli. Per l’occasione la casa di moda ha presentato la propria idea di collezione Primavera/Estate 2026, e questo, come di consueto, dinanzi ad una foltissima platea di celebrities. In questo caso a brillare un po’ più di altre sono state due Queen della musica pop italiana: Elodie e Annalisa.

Elodie e Annalisa rubano la scena da Roberto Cavalli: è sfida all’ultimo glamour

Dopo la morte di Roberto Cavalli — nel 2024 — è salito al trono come direttore creativo Fausto Puglisi, nel ruolo già dal 2021: questa volta lo abbiamo visto portare in passerella una collezione preziosa, tra tocchi di oro e immancabili accenti animalier, da sempre emblemi graffianti della maison, gli stessi che ne hanno decretato il successo e hanno reso il marchio riconoscibile in tutto il mondo.

Il glamour non è certo mancato, ma non sono mancati nemmeno i chiari riferimenti alle grandi dive del passato: è stato lo stesso stilista ad ammettere di essersi ispirato a Elizabeth Taylor in Cleopatra e a Jane Birkin. Il serpente, dettaglio onnipresente nel linguaggio del brand, stavolta è apparso in pedana non solo sotto forma di stampa pitonata ma anche come elemento decorativo del nuovo flacone di profumo firmato Cavalli, che le modelle hanno sfilato in passerella appeso a una catena — ovviamente d’oro — come fosse una clutch rigida o un prezioso accessorio da polso.

Tra ampie e vertiginose scollature, pizzo, cut-out, generose dosi di animalier, tessuti fluidi e lavorazioni plissé, la moda della prossima stagione calda sembra voler essere un’ode alla donna libera e sicura di sé, che sa catturare gli sguardi ma anche reggerli con sicurezza.

È esattamente questo concetto che Elodie e Annalisa, in prima fila, hanno incarnato per filo e per segno: agghindate di tutto punto con addosso i i capi della maison, le due cantanti sono riuscite letteralmente a rubare la scena alle modelle.

Agli occhi più attenti il legame tra il marchio d’alta moda e le artiste non è certo sfuggito, dopotutto. A testimoniarlo sono state nel tempo le loro apparizioni ad alto tasso di coolness sul palco, l’ultima delle quali quella della cantante di Ex in occasione del suo Tour estivo.

Elodie alla sfilata di Cavalli

Dopo essere apparsa diversa da sé stessa o, quantomeno, dalla versione che noi spettatori siamo abituati a vedere, in front row da Prada, Elodie sembra essere già tornata al suo signature look: eccola in un look decisamente prezioso fasciata in un minidress maculato dall’ampia scollatura rotonda, spalline sottili, gonna asimmetrica e décolleté nere con dettaglio metallico ton sur ton sulla punta.

Annalisa alla sfilata di Cavalli

Diversa ma egualmente mozzafiato, poi, la mise di Annalisa: il grande protagonista era un vestito midi dalla silhouette asimmetrica a maniche lunghe, con ampie spalline rinforzate, contrassegnato da tutta una serie di sfumature nei toni del rosso. Completavano l’outfit una pochette color oro e un paio di grintosissime pumps a punta in stampa animalier.

