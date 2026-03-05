Annalisa, look da bambolina ma con tacchi a spillo alla Paris Fashion Week 2026

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Alla Paris Fashion Week 2026 è stata la volta di Stella McCartney che, se non altro, si è distinta per originalità: l’attesissimo fashion show autunno-inverno 2026/27 ha avuto luogo presso lo storico maneggio Le Grand manège Jean Caucanas, nella periferia di Parigi, dove le modelle hanno sfilato nel bel mezzo di uno spettacolo equestre. Una scelta sicuramente bizzarra, ma affatto casuale: sull’onda della nostalgia, la celebre stilista si sarebbe infatti ispirata alla propria vita e alle sue tenere memorie d’infanzia.

I pezzi della collezione restavano sartoriali, pur strizzando l’occhio allo stile british: dal cappotto di vello ecologico alle giacche avvitate, sino ad arrivare ai pantaloni da cavallerizza ed agli abiti costellati di cristalli scintillanti, ogni capo era per il 93% sostenibile. Dulcis in fundo, era il look conclusivo a costituire il vero e proprio omaggio alle sue origini: sulla modella che procedeva a passo sicuro in pedana si è visto un denim pieno zeppo di pietre colorate, abbinato ad una canotta bianca con tanto di scritta “My dad is a rockstar”. Ebbene, a godersi con entusiasmo tutto questo, in prima fila, non è riuscita a passare inosservata Annalisa.

Annalisa a Parigi per Stella McCartney: il mini dress in stile bon ton

A riprova che oramai ci troviamo davanti ad una star di calibro internazionale, dopo aver presenziato a numerose sfilate della Milano Fashion Week 2026, Annalisa è volata verso la Ville Lumière per vivere un’altra settimana nel segno della moda. D’altronde negli ultimi anni abbiamo visto la cantautrice savonese mettere a punto una vera e propria metamorfosi di stile, con l’aiuto della sua fidata stylist Susanna Ausoni, con l’irresistibile risultato di un’icona di glamour e sensualità che si riconosce immediatamente.

Era chiaro che l’haute couture scorresse nelle sue vene, a questo punto. Il look scelto per sedere in front row alla runway di Stella McCartney, nel prestigioso maneggio Le Grand manège Jean Caucanas, era minimal ma sofisticato e dal non so che di bambolesco.

Punto focale della mise era senz’altro il delizioso mini dress blu notte che vediamo, chic e sbarazzino al tempo stesso, caratterizzato da una porzione superiore a taglio polo e da una gonna a ruota molto voluminosa, dal cui orlo si intravedeva al di sotto un fitto strato di tulle color carne. Chiudevano l’assetto modaiolo dei collant velati neri, delle décolleté in pelle verniciata dal tacco vertiginoso, un paio di maxi occhiali da sole da diva ed una borsetta iconica della Casa di Moda britannica, per essere precisi una Tote Ryder dalla trama quadrettata.

Annalisa, il beauty look “bold” alla Paris Fashion Week 2026

A dare nell’occhio, nella tenuta scelta da Annalisa per partecipare alla sfilata parigina, è stato poi anche il make-up: protagonista assoluto del beauty look era un’eyeliner grafico nero come il carbone e super netto, decisamente più audace rispetto al trucco occhi che la cantante è solita sfoggiare.

Per far sì che nulla togliesse attenzione a questo la base viso è stata mantenuta piuttosto naturale, grazie ad uno strategico uso del blush pescato e di una discreta dose di illuminante. Completava il tutto un rossetto nude dalla finitura opaca, proprio come le più recenti tendenze vogliono.