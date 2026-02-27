Chiara Ferragni, onde da sirena e vedo-non vedo alla Milano Fashion Week 2026

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Chiara Ferragni

A chiudere la terza serata della Milano Fashion Week 2026 è stata, del tutto degnamente, la sfilata di Roberto Cavalli: Fausto Puglisi, con grande gusto e audacia, ha saputo riproporre in passerella i tratti distintivi della maison snocciolando tutta una serie di pezzi iconici che sono ancora davanti ai nostri occhi.

Il suo autunno-inverno 2026/27 è energico e sa di libertà, una dichiarazione di stile, forza e determinazione resa manifesta attraverso borchie, piume, lingerie a vista, trasparenze, motivi floreali e immancabili tocchi di animalier.

L’epico fashion show, magnetico quanto feroce, è stato ospitato dalla Fonderia Carlo Macchi di Milano, i capannoni industriali monumentali fatti scenografia immersiva: sulle note di Sweet Dreams degli Eurythmics, tra arte, musica e cinema, pelle e vedo – non vedo, tutto si è aperto con un blocco compatto di nero per poi introdurre il colore, che però restava in secondo piano.

Ovviamente agghindato secondo i codici specifici propri del linguaggio della Casa di Moda italiana, in front row si è visto un parterre di star internazionali, da Megan Thee Stallion a Amy Jackson. Proprio vicino alla moglie di Ed Westwick era seduta Chiara Ferragni, con un look che non ha potuto passare inosservato.

Chiara Ferragni in front row da Roberto Cavalli, l’accoppiata see through e onde da sirena

Definitivamente archiviato lo scandalo del Pandoro-Gate, ora radiosa, Chiara Ferragni è tornata nel suo regno: quello della moda. La sua è una di quelle presenze certe e costanti alle sfilate della Milano Fashion Week 2026 in corso, e c’è da ammettere che sta dando grandi soddisfazioni in fatto di stile.

Dopo essersi contesa il ruolo di icona prima con Monica Bellucci e Valeria Golino da Fendi e poi con Benedetta Porcaroli ed Elodie da Prada, l’imprenditrice digitale si è diretta all’ultimo show della terza giornata: quello di Roberto Cavalli.

IPA

Seppure accanto a star di calibro internazionale la regina delle Influencer non ha affatto sfigurato in front row, sfoggiando un delizioso mini dress in chiffon semitrasparente, rigorosamente in stampa animalier, caratterizzato da ampia scollatura sulla schiena, collo alto e balze leggere sulla gonna.

Dei collant velati ed un paio di décolleté nere con tacco alto, dall’estremità ultra affilata, concludevano l’ensemble lasciando all’abito il ruolo di assoluto protagonista. A catturare l’occhio, però, è stato anche il beauty look.

Stavolta Chiara Ferragni ha scelto delle sinuose onde da sirena per acconciare la sua chioma dorata: una piega dinamica e voluminosa, resa subito super rock dal make-up intenso con focus sullo sguardo ad opera di Manuele Mameli.

Chiara Ferragni, il tubino in pelle da Tod’s

Dall’ultimo show della giornata al primo: la quarta giornata della Settimana della Moda Milanese si è aperta con Tod’s, e Chiara Ferragni non poteva certo mancare.

Eccola scegliere una mise diametralmente opposta a quella della sera precedente, improntata su di un semplice tubino nero in pelle. Minimal? Sì, se non fosse per la bordatura bianca a contrasto a conferire al tutto un tocco più contemporaneo. Che dire, questa volta la gara di stile è con sé stessa.