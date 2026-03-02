Madonna fa impazzire l’Italia, la popstar in giro per Milano con il nuovo fidanzato

Madonna accende Milano durante la Fashion Week: tra sfilate, boutique e paparazzi, la popstar ha sempre al suo fianco il fidanzato Akeem Morris

IPA Madonna e Akeem Morris

Anche questa edizione della Milano Fashion Week sta per volgere al termine, con la capitale lombarda che ancora una volta ha visto illuminarsi grazie alla presenza di numerose celebrità che hanno affollato i front row delle sfilate.

E, come sempre, la settimana della moda milanese si è trasformata nel centro nevralgico dello stile internazionale con attrici, cantanti e icone della moda che si sono contese i posti migliori accanto alle passerelle, trasformando ogni sfilata in uno spettacolo dentro lo spettacolo. Tante le presenze leggendarie in prima fila dei defilè dei nomi più importanti, così come tanti i nuovi volti da tenere d’occhio, ma una su tutte ha brillato per stile e, naturalmente, carisma: si tratta di Madonna che, insieme al giovane fidanzato Akeem Morris, è stata vista passare da uno show all’altro con il consueto carico di glamour che la contraddistingue.

Madonna superstar della Milano Fashion Week con il fidanzato 28enne

Madonna in giro per le strade di Milano? Sì ma solo per la settimana della moda milanese e per passare, insieme all’inseparabile fidanzato, da una sfilata ad un evento glam.

D’altronde a Milano basta davvero poco per accendere la Fashion Week e quando a comparire è Madonna, allora l’atmosfera cambia completamente. La regina del pop ha fatto un’apparizione a sorpresa alla sfilata di Dolce & Gabbana, trasformando una serata già attesissima in uno dei momenti più chiacchierati della stagione. L’arrivo della star è avvenuto pochi minuti prima dell’inizio dello show, con quell’aria sicura e magnetica che da decenni la rende una presenza impossibile da ignorare.

Accompagnata dal fidanzato 28enne Akeem Morris, Madonna ha conquistato immediatamente l’attenzione dei fotografi e degli ospiti, prendendo posto in prima fila accanto ad Anna Wintour e dimostrando ancora una volta di saper dominare la scena senza bisogno di effetti speciali.

Ma se il look con un abito bustier elegante ha conquistato tutti, non è stata l’unico momento glamour della sua presenza milanese. Dopo la sfilata di D&G infatti, la popstar e il fidanzato sono stati avvistati al party organizzato dagli stilisti e, per l’occasione, Madonna ha cambiato look scegliendo un altro outfit degno del suo status di icona puntando su un outfit dall’estetica che richiama il glamour anni ’40.

Un lungo cappotto in eco-pelliccia bianca, avvolgente e scenografico, è diventato così il vero fulcro del suo look, mentre sotto si intravedeva una blusa bianca vaporosa con ruches dal sapore rétro abbinata a hot pants e collant nude che aggiungevano una nota provocante ma elegante all’outfit.

IPA

Non solo, perché Madonna è poi passata ad un altro evento della fashion week milanese, ancora una volta lasciando tutti a bocca aperta.

Madonna, dopo D&G arriva alla boutique di Ann Demeulemeester

La notizia di Madonna che si muove con la sua allure da vera diva tra le strade di Milano è sufficiente a far impazzire letteralmente la città, soprattutto quando la comparsata a sorpresa da D&G è seguita da altre “puntate” fashion come quella che l’ha vista protagonista in Via Montenapoleone.

La regina del pop è stata infatti fotografata mentre arrivava, sempre insieme al fidanzato Akeem Morris, alla presentazione della boutique Ann Demeulemeester. La cantante era presente per celebrare l’apertura del nuovo negozio del brand proprio nell’iconica via Monte Napoleone, uno degli indirizzi simbolo del Quadrilatero della Moda, la prima boutique del marchio al di fuori della sede storica di Anversa e dunque un passo importante per l’espansione internazionale della maison.

Per l’occasione Madonna ha puntato tutto su un’estetica dark, sofisticata e decisamente urbana indossando un cappotto nero strutturato con ampio collo in pelliccia su un outfit tono su tono, gli immancabili occhiali da sole neri e degli anfibi platform.

IPA

Oltre agli impegni fashion, Madonna continua a lavorare anche sul fronte musicale: è atteso infatti entro l’anno il sequel del suo celebre album Confessions on a Dance Floor, notizia che ha già acceso l’entusiasmo dei fan mentre la sua storia con il giovane Akeem, calciatore giamaicano di 28 anni, sembra andare davvero a gonfie vele.

I due erano già usciti allo scoperto durante il tour italiano di Madonna quando erano stati paparazzati insieme in diverse tappe del viaggio, da Portofino a Pompei, dove la popstar aveva festeggiato il compleanno insieme alle figlie Estere e Stella adottate nel 2017.