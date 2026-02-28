Madonna in corsetto conquista Milano tra pizzo e raso, la sorpresa alla Fashion Week 2026

Madonna è stata ospite a sorpresa della sfilata di Dolce & Gabbana e il look non è certo passato inosservato: sensuale e rock 'n' roll proprio come lei

IPA Madonna alla Milano Fashion Week 2026

La Milano Fashion Week non è solo moda. O meglio, è per la maggior parte moda, ma la vera magia avviene quando questa riesce a uscire dai contorni (importantissimi, sia chiaro) delle passerelle, per mischiarsi trasversalmente ad ulteriori campi artistici, coinvolgendo professioni, sensibilità ed animi.

Tutto questo è successo alla sfilata autunno inverno 2026/2027 di Dolce & Gabbana alla Milano Fashion Week 2026 in cui, a sorpresa, si è presentata Madonna, regina indiscussa della musica Pop e icona formidabile di stile. L’attenzione del front row è stata tutta sua e sul suo look, una creazione dell’intramontabile duo protagonista dell’evento, che alla perfezione ha incarnato l’animo rock, sensuale e fuori dagli schemi di Madonna.

Madonna in corsetto in pelle alla Milano Fashion Week 2026

Non è certo un segreto il legame speciale che Madonna nutre con l’Italia. La pop star è stata invitata nel front row della sfilata autunno inverno 2026 2027 proprio dal duo Dolce & Gabbana, con i quali ha recentemente collaborato in una inedita versione de La bambola, di Patty Pravo. Accanto a lei in prima fila il fidanzato, il calciatore giamaicano Akeem Morris, e Anna Wintour. Insomma, dove c’è Madonna c’è certezza di spettacolo e anche questa apparizione studiata, ma sorprendente, non è stata da meno.

La cantante ha scelto per l’occasione un look (chiaramente firmato D&G) che oltre a starle a pennello, rispecchia alla perfezione la sua anima artistica. A far da padrone dell’insieme un corsetto total black in texture lucida attillata e sicuramente sensuale. Il raso di cui è composto è impreziosito da numerosi inserti in pizzo, che creano intriganti trasparenze. numerosi i lacci che aiutano a sottolineare la silhoutte della pop star con femminilità erotica e potente.

IPA

A completare la forza del pezzo un blazer oversize di taglio maschile, che copre quasi completamente il look sotto. Ai piedi ha indossato décolleté nere a punta, essenziali. Bellissima la scelta della borsetta e degli immancabili occhiali formato maxi a nascondere lo sguardo. Madonna però ha deciso di non lasciare nulla di scontato e alle mani ha indossato un paio di guanti in pelle in un colore tra il blu e il verde, quasi petrolio, staccando dal look total black.

L’abbraccio con Dolce & Gabbana

Nella quinta giornata di passerelle milanesi tra i due stilisti e Madonna non è mancato un momento iconico, da copertina, di quelli in grado di formare un immaginario collettivo condiviso ed apprezzato. Al termine della sfilata, quando tutta l’attenzione si è concentrata nuovamente sulle star in front row, Domenico Dolce e Stefano Gabbana si sono diretti verso Madonna e con immediatezza e andando oltre il semplice protocollo si sono sinceramente abbracciati, quasi a siglare un percorso insieme, una fratellanza artistica innegabile.

IPA

Niente di strano. Più e più volte Madonna ha reso iconici degli abiti del duo, così come allo stesso modo sono stati gli abiti di Dolce & Gabbana a sottolineare il carattere, la femminilità, la teatralità e il respiro internazionale della pop star.