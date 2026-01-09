Madonna canta La bambola di Patty Pravo in un video ad alto tasso erotico

IPA Madonna a Capodanno 2025

Due icone che si incontrano, due grandissime cantanti sex symbol che hanno, entrambe seppur in decenni diversi, rotto gli schemi e incarnato una rivoluzione di costumi: Patty Pravo negli anni ’60 e Madonna negli ’80 hanno moltissimi punti in comune, in fatto di provocazione e innovazione. Ecco perché la notizia che Mrs Ciccone, da sempre legatissima alle sue origini italiane, ha pubblicato una sua versione, cantata rigorosamente in italiano, de La Bambola, grandissimo successo di Patty, ha fatto il giro del mondo. E il video del brano, pubblicato in contemporanea su Youtube e sui canali social della cantante, ha fatto boom di views. In realtà la cover è frutto della collaborazione dell’artista americana con Dolce &Gabbana, suoi stilisti – e amici- del cuore, che l’hanno voluta per celebrare il ventesimo anniversario del loro iconico profumo The One, celebrato con due nuove fragranze – The One Eau de Parfum Intense e The One For Men Parfum.

Madonna è protagonista assoluta dello spot, ad alto tasso erotico, che la vede contesa da due uomini, in una sorta di ménage a trois, un giovane ragazzo bellissimo ed un altro più maturo ed altrettanto sensuale: Alberto Guerra, attore cubano apparso anche nella serie Netflix Griselda.

Il titolo completo del brano è La bambola (For Dolce&Gabbana – The One), cover mixata da Stuart Price che non farà però parte del nuovo progetto musicale in studio di Madonna.

La Bambola, brano iconico del 1968, esprime la frustrazione e la richiesta di rispetto di una donna che si sente trattata dal suo uomo come un oggetto, una “bambola” da usare e gettare a piacimento. La reinterpretazione di Madonna, cantata interamente in italiano, ha generato grande attenzione e discussioni, con alcune reazioni contrastanti da parte del pubblico e della critica. Patty Pravo stessa ha commentato positivamente la cover, definendo Madonna “brava” e sottolineando la loro amicizia decennale. “Ci siamo scritte su Instagram, e presto ci vedremo. Mi piacerebbe molto incontrarla, o magari fare qualcosa insieme. Non si sa mai nella vita. Le persone più grandi e famose, spesso sono le più normali..”.