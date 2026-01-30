Chiara Ferragni, minigonna e trasparenze per il ritorno all’Alta Moda

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Nella vita di Chiara Ferragni sembra essere finalmente tornato il sereno. Dopo il proscioglimento dall’accusa di truffa aggravata, che negli ultimi anni ha inevitabilmente segnato la sua reputazione, la Regina delle Influencer è tornata nel suo habitat naturale: quello del fashion.

Dopo il nuovo inizio come testimonial di Guess il passo successivo è stata l’Alta Moda e, poco casualmente, ha coinciso con la Paris Haute Couture Week appena conclusasi. Se il look total leather color marrone cioccolato sfoggiato in front row da Schiaparelli ha decisamente colto nel segno, non è certo passato inosservata la raffinata tenuta che l’imprenditrice digitale ha adottato per la sua serata parigina.

Chiara Ferragni, il look con minigonna e tocco vedo-non vedo a Parigi

Nella Città delle Luci per la Settimana della Moda dedicata all’haute couture, a Chiara Ferragni non è mancato il tempo per il divertimento. Dopo aver seguito i fashion show in programma, durante il giorno, eccola godersi Parigi in tutto il suo splendore anche durante le ore serali.

Per l’occasione la mise scelta è stata di gran lunga più sobria rispetto a quelle esibite durante gli eventi, ma non per questo meno degna di nota: la vediamo nell’ultimo post Instagram condiviso indossare quel che si dice un perfetto total black, composto da minigonna aderente, liscia e dal taglio leggermente a campana, e top a maniche lunghe e collo alto.

Un look molto semplice ma allo stesso tempo finemente sensuale, grazie allo strategico gioco di trasparenze a fare da protagonista, ripreso da maglia e collant.

A completare il tutto erano delle décolleté affilate, sia sul tacco che sulla punta, anch’esse nere, ed alcuni sottili gioielli dorati. Per quanto concerne il lato beauty, invece, l’influencer ha scelto una piega leggermente mossa, uno smokey eyes intenso ad enfatizzare lo sguardo ed un gloss rosato freddo sulle labbra.

Chiara Ferragni, è (definitivamente) chiusa la storia con Tronchetti Provera

Malgrado le rare apparizioni pubbliche dei due, tutti sappiamo che Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno fatto coppia fissa per un bel po’ di tempo. Ora, però, sarebbe arrivato l’addio definitivo.

Le voci hanno circolato insistentemente per settimane, prima della prova schiacciate dei paparazzi: stando agli scatti rubati, l’imprenditore sarebbe infatti tornato tra le braccia della moglie Nicole Moellhausen, dal quale si era separato nel 2023. A rivelare il ritorno di fiamma è stato poi il magazine Chi, corredando le parole con una serie di fotografie che lasciavano gran poco spazio al dubbio, dove il quarantatreenne era ritratto a St. Moritz insieme alla madre dei suoi tre figli, sorridente e complice.

Un vero colpo di scena se si pensa che, solo questa estate, l’imprenditrice digitale aveva pubblicato la prima foto di coppia su Instagram ufficializzando così la storia, in seguito agli alti e bassi dello scorso inverno. Da quel momento in poi, però, gli avvistamenti sono andati via via diradandosi alimentando immancabilmente il chiacchiericcio. L’indizio principale della fine della travagliata storia è arrivato sul finire del 2025, quando lei e ha trascorso le vacanze natalizie in Colombia e lui a Portofino, insieme alla ex.

Fine, questa, che combacia perfettamente con un nuovo inizio: che la tanto attesa rinascita possa portare a Chiara Ferragni l’amore che merita?