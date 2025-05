Chi è Nicole Moellhausen, l’ex moglie di Giovanni Tronchetti Provera

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Nicole Moellhausen, l'ex moglie di Giovanni Tronchetti Provera

Nicole Moellhausen, è l’ex moglie di Giovanni Tronchetti Provera e la donna per cui, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe lasciato Chiara Ferragni. Il manager infatti avrebbe deciso di mettere fine alla sua relazione con l’imprenditrice per tornare dall’ex.

Chi è Nicole Moellhausen, ex di Giovanni Tronchetti Provera

Classe 1987, Nicole Moellhausen è nata a Milano e, nonostante provenga da una famiglia importante, si è sempre tenuta lontano dai riflettori. Nicole infatti è figlia di Valeria Berlini, nota stilista italo-brasiliana, mentre suo padre è un imprenditore tedesco.

Sua sorella invece è Nathalie Moellhausen, una famosa schermitrice conosciuta in tutto il mondo per il suo talento. Nel 2010 ha conseguito la laurea in Psicologia e Comunicazione all’Università San Raffaele, mentre due anni dopo è partita per Parigi per realizzare uno stage presso la celebre agenzia pubblicitaria Leo Burnett.

Dopo aver vinto un concorso ha iniziato a lavorare nel settore imprenditoriale, occupandosi di temporary moving shop. Dal 2011 ha la carica di Marketing Director presso Moving Shop, nell’azienda di alta moda creata da sua madre.

La storia d’amore con Giovanni Tronchetti Provera ha senza dubbio segnato l’esistenza di Nicole Moellhausen. I due si sono conosciuti nel 2014 e due anni dopo hanno avuto il loro primo figlio.

Nel 2016 sono convolati a nozze in Messico, con una cerimonia privata e romanticissima sulla spiaggia. In seguito hanno avuto altri due figli. Sino al 2023 quando hanno deciso di dirsi addio. Non è chiaro cosa sia successo, visto che entrambi si sono sempre tenuti lontani dai riflettori, ma dietro la rottura passata ci sarebbe stata, secondo il settimanale Chi, una crisi innescata proprio da Nicole Moellhausen.

I due però si sarebbero ritrovati dopo la scelta di Giovanni Tronchetti Provera di lasciare Chiara Ferragni. L’imprenditore sarebbe tornato dall’ex moglie, sancendo il ritorno di fiamma con un bacio scambiato a Portofino e immortalato dai fotografi.

La fine dell’amore fra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Accanto a Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni sembrava aver trovato finalmente la felicità. La storia però è sfumata in seguito a numerose incomprensioni e liti. Secondo alcune indiscrezioni dietro i dissapori fra i due ci sarebbe stata l’eccessiva esposizione mediatica dell’imprenditrice digitale.

Il manager inoltre non avrebbe gradito gli scandali legati al suo nome, fra cui quello scatenato da Fabrizio Corona riguardo i tradimenti di Fedez con Angelica Montini e il legame di Chiara Ferragni con Achille Lauro.

“Le paparazzate, le indiscrezioni pilotate, gli strascichi del Pandorogate, non hanno fatto altro che aumentare le distanze, i sospetti. Ma oggi, alla luce delle foto che vedete, sorge un dubbio. La famiglia di Giovanni adora Nicole, e forse sognava un ritorno di fiamma fra il ragazzo e la ex moglie”, ha spiegato il settimanale Chi.

Sarebbe stata dunque la famiglia di Giovanni Tronchetti Provera a protendere per un ritorno di fiamma fra l’imprenditore e Nicole Moellhausen. I due dunque, dopo aver superato i dissapori passati, sarebbero tornati ad amarsi nuovamente.

Resta invece single Chiara Ferragni, sempre più concentrata sulla sua carriera e sulla volontà di pensare solamente al bene dei figli Leone e Vittoria.