Cresce la tensione nella nota famiglia argentina, con la soubrette che sembra decisa a tagliare i ponti con i parenti che tempo fa non hanno esitato a seguirla in Italia

La famiglia Rodriguez sempre più in crisi. Da tempo si vocifera di una rottura tra Belen e Cecilia e ora pare che la questione riguardi anche Jeremias. L’ex moglie di Stefano De Martino non si sarebbe presentata ad un evento che ha visto i suoi fratelli protagonisti: non un evento qualsiasi bensì uno riguardante il brand di moda che i tre hanno fondato qualche anno fa, Hinnominate.

Belen Rodriguez sempre più lontana da Cecilia e Jeremias

Sale la tensione tra Belen e Cecilia Rodriguez. Da tempo le due non si fanno vedere più insieme e ora, stando ad un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, la più grande dei Rodriguez non avrebbe presenziato alla presentazione della nuova collezione di Hinnominate. Il marchio che la soubrette ha fondato proprio insieme a Cecilia e anche a Jeremias.

Pare che all’appuntamento fossero presenti solo i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, che hanno sempre avuto un legame speciale tanto che Cechu non ha esitato a scegliere Jere come suo testimone di nozze. In questi giorni Belen è stata a Capri per altri impegni di lavoro, quindi non è da escludere che non sia stata presente all’evento di famiglia per una questione logistica.

Però è curioso il fatto che ormai da settimane si parli di una lite famigliare e nessuno dei diretti interessati abbia mai smentito. Un dettaglio non di poco conto se si pensa a quanto è sempre stata unita la famiglia Rodriguez. È evidente che c’è qualcosa che non va. E a provarlo è anche il fatto che Belen ha rimosso il suo like al post social in cui Cecilia annunciava la sua gravidanza.

Perché Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato

Ad oggi restano avvolti nel mistero i motivi dello scontro tra Belen e Cecilia Rodriguez. Inizialmente si era parlato di alcune tensioni tra la conduttrice e il cognato Ignazio Moser, poi delle poche attenzioni che Belù avrebbe riservato alla sorella minore nelle prime settimane di gravidanza.

Ma, stando alle indiscrezioni riportate da Gabriele Parpiglia, dietro ci sarebbero ragioni ben più profonde e serie. Una frattura che potrebbe non risanarsi più.

“Succede che Cecilia e sua sorella sono sempre più lontane, ci sono cose ben più gravi sotto. Cecilia comunica la gravidanza e sua sorella non commenta, a casa di Cecilia sua sorella non ci va mai, i paparazzi lo testimoniano ed è sparito anche Jeremias da un po’”.

“Parliamo di una brutta situazione che secondo me non si risolverà nel breve termine e non è detto che si risolverà”. Ergo, Belen e Cecilia potrebbero finire per non rivolgersi più la parola.

Uno scenario alquanto triste, se si pensa al loro legame così forte e unico. Senza dimenticare che le due sono pure socie in affari: insieme hanno fondato non solo il già citato Hinnominate ma anche Me Fui, azienda di costumi da bagno.

Anche il settimanale Chi ha scritto qualcosa di simile: “Negli ultimi tempi si è parlato di una distanza fra Cecilia, Ignazio e Belen. Si parlava di una lite fra Belen e Ignazio, dopo che la showgirl aveva scherzato con Andrea Damante a una festa, dove l’ex gieffino metteva la musica. Ma i motivi di questa distanza sono più profondi. Così profondi che, al momento, non è il caso di farli emergere”.