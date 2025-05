La lite tra Belen e Cecilia Rodriguez continua a stupire tutti. Le due sono sempre state molto unite e affiatate ma oggi sono più distanti che mai. Proprio nel momento più bello per Cechu, finalmente in dolce attesa dopo anni di tentativi e fallimenti. Un momento magico che l’imprenditrice e influencer non può condividere con la sorella maggiore, per la quale tempo fa non ha esitato a lasciare l’Argentina e traslocare in Italia.

Perché Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato

Ad oggi restano avvolti nel mistero i motivi dello scontro tra Belen e Cecilia Rodriguez. Nessun commento dalle dirette interessate che però non si mostrano più insieme ormai da tempo. Inizialmente si era parlato di alcune tensioni tra l’ex moglie di Stefano De Martino e il cognato Ignazio Moser, poi delle poche attenzioni che Belù avrebbe riservato alla sorella minore nelle prime settimane di gravidanza.

Ma, stando alle ultime indiscrezioni che arrivano da Gabriele Parpiglia, dietro ci sarebbero ragioni ben più profonde e serie. Una frattura che potrebbe non risanarsi più. “Cecilia è in dolce attesa, l’ha ufficializzato. Ignazio manca da Milano da tre settimane, ma questa vicenda non è bella da raccontare”, ha spiegato il giornalista.

“Succede che Cecilia e sua sorella sono sempre più lontane, ma non per i motivi che dice Vanity Fair, sono cavolate (ovvero le scarse attenzioni di Belen per Cecilia incinta, ndr), ci sono cose ben più gravi sotto. Cecilia comunica la gravidanza e sua sorella non commenta, a casa di Cecilia sua sorella non ci va mai, i paparazzi lo testimoniano ed è sparito anche Jeremias da un po’”.

Infine: “Parliamo di una brutta situazione che secondo me non si risolverà nel breve termine e non è detto che si risolverà”. Ergo, Belen e Cecilia potrebbero finire per non rivolgersi più la parola. Uno scenario alquanto triste, se si pensa al loro legame così forte e unico.

Anche il settimanale Chi scrive qualcosa di simile: “Negli ultimi tempi si è parlato di una distanza fra Cecilia, Ignazio e Belen. Si parlava di una lite fra Belen e Ignazio, dopo che la showgirl aveva scherzato con Andrea Damante a una festa, dove l’ex gieffino metteva la musica. Ma i motivi di questa distanza sono più profondi. Così profondi che, al momento, non è il caso di farli emergere”.

La gravidanza di Cecilia Rodriguez

Per ora le dirette interessate tengono le bocche ben cucite ed è probabile che Cecilia Rodriguez resti in silenzio fino al parto. In dolce attesa per la prima volta, preferirà sicuramente tenersi alla larga da situazioni che potrebbero agitarla. Cechu è in attesa di una bambina, che si chiamerà Clara Isabel. Dovrebbe nascere entro la fine dell’estate.

Un sogno che diventa finalmente realtà dopo un lungo periodo di tentativi per la coppia del Grande Fratello Vip: Cecilia e Ignazio volevano avere figli prima del matrimonio, celebrato un anno fa in Toscana, ma non sono mai riusciti nell’impresa. Ora, a quanto pare con l’aiuto della fecondazione assistita, sono riusciti finalmente ad allargare la loro famiglia.