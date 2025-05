Belen e Cecilia, i veri motivi della lite: “Non c’entra Ignazio, ma la gravidanza”

Stando alle ultime indiscrezioni Belen e Cecilia Rodriguez avrebbero litigato per un motivo ben preciso, e non c'entrerebbe Ignazio Moser

Si aggiungono nuovi tasselli sulla lite tra Belen Rodriguez e la sorella Cecilia: la crisi familiare sarebbe stata causata da motivazioni ben precise, stando alle ultime indiscrezioni. E tra le ragioni del famigerato allontanamento non c’entrerebbe Ignazio Moser e il suo presunto tradimento.

Belen Rodriguez, i veri motivi della lite con la sorella Cecilia

Novità sulla lite che sta riempiendo le pagine di cronaca rosa: pare infatti che nell’allontanamento tra Belen Rodriguez e la sorella Cecilia non ci sarebbe l’ombra di Ignazio Moser e i tanti discussi tradimenti. L’ultima volta che si sarebbero viste risalirebbe a Pasqua, poi nessun altro contatto tra le due. “Al centro delle incomprensioni ci sarebbero le poche attenzioni che Belen avrebbe riservato a Cecilia, soprattutto in questo momento particolare della sua vita in cui è in attesa della sua prima figlia”, si legge su Vanity Fair.

Del resto Cecilia Rodriguez in questo periodo non si è risparmiata sui social, tanto che sul suo profilo Instagram ha lanciato una frecciatina anche a Belen. “Chi è ferito, ferisce. Chi è guarito, cura”, aveva scritto, lasciando intendere che il clima con la conduttrice sia ancora teso. E non dimentichiamo anche l’intervista con Valentina Ferragni, dove ha parlato del continuo paragone con la sorella.

“Quando sono arrivata in Italia, la mia personalità si stava costruendo, ma non ho mai avuto dubbi su di me. Mi dicevano ‘tua sorella canta, devi farlo anche tu’. Anche se siamo cresciute nella stessa famiglia e in molte cose la pensiamo uguale, io non vi darò mai quello che vi dà lei. Mi dava fastidio che la gente non imparasse il mio nome, ma che fossi la ‘sorella di’“, ha raccontato nel podcast Storie oltre le stories.

Secondo il giornale però amici e familiari delle due sorelle sarebbero al lavoro per farle riappacificare, sicuri che a breve torneranno a parlarsi.

L’annuncio della gravidanza di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Nessuna crisi quindi con Ignazio Moser, che proprio nel podcast di Valentina Ferragni ha descritto come “l’amore della mia vita. Ho sentito una cosa che non ho mai provato prima”, ha raccontato, scacciando via ogni pettegolezzo sulla loro vita sentimentale. Anzi la coppia starebbe vivendo un momento di grandissima gioia, dato che proprio nel giorno della Festa della Mamma ha annunciato di essere in attesa di una bimba, svelando anche il nome della piccolina, Clara Isabel.

Una notizia bellissima, anticipata da mesi di indiscrezioni, che oggi ha finalmente trovato conferma nelle dolcissime parole dei futuri genitori su Instagram. “Ciao topolina – hanno scritto – come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere”. L’influencer ha condiviso con i suoi follower le prime foto del pancino, accarezzato dalle mani del futuro papà Ignazio, e le prime ecografie della bimba: “Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi…La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere…”.