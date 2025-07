Belen e Cecilia Rodriguez, la pace è lontana: “Non vuole condividere più niente con lei”

Nessuna pace tra Belen e Cecilia Rodriguez. Nonostante la gravidanza della moglie di Ignazio Moser, le due sono più lontane che mai. Hanno provato, soprattutto la più grande delle due, a minimizzare l’accaduto e a ricucire lo strappo ma la realtà è che sono davvero distanti e ben lontane da una riconciliazione.

Un distacco che si percepisce dai social, dove entrambe sono molto attive dato anche il loro ruolo di influencer. E, secondo le ultime indiscrezioni, a non volere un riavvicinamento sarebbe la più piccola del clan argentino, che in passato è sempre stata devota alla soubrette, tanto da non esitare a mollare tutto e traslocare in Italia.

Cecilia Rodriguez vuole restare lontana da Belen

Le ultime indiscrezioni sul conflitto tra Belen e Cecilia Rodriguez arrivano ancora una volta da Gabriele Parpiglia.

“Al settimanale Chi, Belen aveva quasi minimizzato la rottura con Cecilia avvenuta lo scorso marzo per motivi gravissimi che vedono al centro del caos Ignazio Moser (ed è una fake news quella che vedrebbe Belen come colei che ha scoperto i tradimenti di lui e per questo si è allontanata dalla coppia) definendo il tutto come un semplice litigio”, ha scritto nella sua newsletter.

“E invece Cecilia – ha aggiunto – non ne vuol sapere di vedere e/o perdonare la sorella. Ultimo tassello? L’assenza della sorella minore sul set della campagna Me Fui e “non” per motivi di salute, ma per scelta. Oggi non vuol condividere niente, nemmeno gli affari di famiglia (cosa che sta creando non pochi problemi con chi ha investito nel progetto) con la sorella maggiore”.

Confermate dunque le voci di poco tempo fa: Belen avrebbe fatto alcuni tentativi per riavvicinarsi a Cecilia ma invano. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe innalzato un vero e proprio muro nei confronti della sorella.

In questo screzio profondo sono coinvolti anche i genitori delle due, Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani, costretti a dividersi tra le due figlie. Pare che la coppia abbia provato a riavvicinare Belen e Cecilia ma con scarsi risultati.

Perché Belen e Cecilia hanno litigato

La lite delle sorelle Rodriguez sta facendo chiacchierare da tempo: all’inizio si pensava che le tensioni fossero scaturite dalla poca fiducia della showgirl argentina verso Ignazio Moser, tanto da avere messo in guardia la sorella da presunti tradimenti. Ma secondo quanto svelato qualche tempo fa dal settimanale Oggi, dietro la lite fra Belen e Cecilia ci sarebbero delle questioni economiche.

“La gestione del business relativo al fruttuoso marchio di moda è una delle principali cause che hanno portato alla frattura tra le due sorelle”, aveva svelato il giornale.

Nel frattempo pare che i nervosismi tra le Rodriguez non si siano affatto placati, nonostante i tentativi dell’ex moglie di Stefano De Martino di mettere a tacere i pettegolezzi sulle loro discussioni.

“Non c’è nessun problema fra di noi”, aveva svelato al settimanale Chi. “Nella vita abbiamo litigato almeno 5.000 volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre. Non abbiamo bisogno di condividere il nostro rapporto sui social, uso i social per lavoro e per condividere momenti belli con i miei figli, ma non sbatto tutta la mia vita nelle stories. Non sono quelle il termometro per capire come sono i nostri rapporti”.

In quell’occasione Belen Rodriguez aveva parlato anche della gravidanza di Cecilia: “Sto condividendo questa gioia immensa, come si fa a non condividerla? – aveva ribadito – È meraviglioso e non vedo l’ora di vedere mia nipote. Cecilia ha faticato tanto per arrivare qui, e sono felice che abbia scelto per la sua bambina il nome di nostra nonna, Clara Isabel, una donna che abbiamo amato in modo incredibile”.