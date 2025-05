La coppia, in attesa della prima figlia, scaccia via le voci di crisi ma la lite con la soubrette si inasprisce: arriva un nuovo colpo di scena

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo insieme sui social. Raggianti e felici, indubbiamente al settimo cielo per l’arrivo della loro primogenita che si chiamerà Clara Isabel. Un’ombra però sta turbando la serenità della coppia: la pace con Belen sembra più lontana che mai. Nelle ultime ore l’ex moglie di Stefano De Martino ha rimosso il like di cui tanto si è parlato nei giorni scorsi. Segno di una faida, un astio, che sta diventando sempre più profondo e forse irrisolvibile.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo insieme

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati a farsi vedere insieme sui social. Per diverse settimane l’ex ciclista si è tenuto alla larga dal web per via del grave lutto che l’ha colpito. Nacho ha infatti perso uno dei suoi migliori amici, Patrick Vettori, deceduto a soli trent’anni a causa di un incendio in casa.

Si è parlato a lungo di una crisi matrimoniale e pure di alcuni presunti tradimenti ma Cecilia e Ignazio hanno messo a tacere tutti condividendo nuove foto insieme in cui sembrano innamorati come sempre. E grati di essere riusciti a realizzare il loro sogno più grande: gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip stanno per avere finalmente un erede dopo anni di tentavi falliti.

Allo stesso tempo, però, i contrasti con Belen sono stati tutt’altro che risolti. I follower più attenti hanno notato che la soubrette ha rimosso il like lasciato su Instagram all’annuncio della gravidanza di Cecilia. Un like che ha fatto molto chiacchierare perché visto da molti come il segno di un riavvicinamento tra le due sorelle. Ma ad oggi le Rodriguez sono più lontane che mai.

Certo, continuano a seguirsi a vicenda ma non si fanno vedere insieme da diverso tempo ormai. E soprattutto nessuna si è affrettata a smentire la situazione che, dunque, ora appare più concreta che mai.

Belen e Cecilia hanno litigato e a quanto pare non c’è neppure la volontà da parte di entrambe di riappacificarsi. E secondo persone vicine alla famiglia Rodriguez le due potrebbero non rivolgersi più la parola in futuro.

Perché Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato

Ad oggi restano avvolti nel mistero i motivi dello scontro tra Belen e Cecilia Rodriguez. Inizialmente si era parlato di alcune tensioni tra l’ex moglie di Stefano De Martino e il cognato Ignazio Moser, poi delle poche attenzioni che Belù avrebbe riservato alla sorella minore nelle prime settimane di gravidanza.

Ma, stando alle indiscrezioni riportate da Gabriele Parpiglia, dietro ci sarebbero ragioni ben più profonde e serie. Una frattura che potrebbe non risanarsi più.

“Succede che Cecilia e sua sorella sono sempre più lontane, ci sono cose ben più gravi sotto. Cecilia comunica la gravidanza e sua sorella non commenta, a casa di Cecilia sua sorella non ci va mai, i paparazzi lo testimoniano ed è sparito anche Jeremias da un po’”.

“Parliamo di una brutta situazione che secondo me non si risolverà nel breve termine e non è detto che si risolverà”. Ergo, Belen e Cecilia potrebbero finire per non rivolgersi più la parola.

Uno scenario alquanto triste, se si pensa al loro legame così forte e unico. Senza dimenticare che le due sono pure socie in affari: insieme hanno fondato i brand Me fui e Hinnominate.

Anche il settimanale Chi ha scritto qualcosa di simile: “Negli ultimi tempi si è parlato di una distanza fra Cecilia, Ignazio e Belen. Si parlava di una lite fra Belen e Ignazio, dopo che la showgirl aveva scherzato con Andrea Damante a una festa, dove l’ex gieffino metteva la musica. Ma i motivi di questa distanza sono più profondi. Così profondi che, al momento, non è il caso di farli emergere”.