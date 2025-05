Cecilia Rodriguez incinta, il gesto di Belen dopo la lite

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Belen Rodriguez

Dopo l’annuncio della gravidanza di Cecilia Rodriguez, Belen esce allo scoperto e fa un gesto su Instagram nei confronti della sorella. Una mossa che arriva dopo le notizie riguardo una lite fra le due che avrebbe diviso la famiglia Rodriguez, portando Belen a litigare pure con Ignazio Moser.

Il gesto di Belen per Cecilia Rodriguez incinta

Ma andiamo con ordine. Cecilia Rodriguez, dopo settimane di indiscrezioni, indizi e sospetti, ha finalmente annunciato la gravidanza. La modella e influencer avrà un figlio dal marito Ignazio Moser.

L’annuncio, ricco di emozioni forti e di commozione, è arrivato con un post Instagram. “Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto – ha scritto Cecilia Rodriguez, svelando la foto del pancione -, ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi. La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere… a presto piccola Clara Isabel”.

Il post è stato commentato da moltissimi amici della coppia con messaggi d’auguri e pieni di entusiasmo. Da Giulia Salemi a Valentina Ferragni, sino a Veronica Cozzani, tutti hanno voluto lasciare un pensiero alla coppia e alla piccola Clara Isabel.

Fra i grandi assenti Belen Rodriguez che non ha commentato il post della sorella e non ha scritto nulla. Non solo: poco dopo la pubblicazione dell’annuncio sul profilo di Belen è comparso un video in cui sponsorizzava alcuni prodotti make up. In tanti hanno chiesto spiegazioni alla showgirl nei commenti, sorpresi dal suo silenzio riguardo l’emozione di diventare zia.

Belen non ha replicato, ma poco dopo nel post di Cecilia è comparso un Like della Rodriguez.

Perché Belen Rodriguez e Cecilia hanno litigato

Ma cosa sarebbe successo davvero fra Belen Rodriguez e Cecilia? Nelle scorse settimane si era parlato di uno scontro fra le sorelle a causa di Ignazio Moser e della paura di Belen che Checu potesse soffrire a causa di un tradimento.

Alcuni avevano anche ipotizzato una lite per via di un ballo di Belen di fronte alla consolle di Andrea Damante, ex amico di Ignazio e Cecilia, durante un party. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, dietro la lite ci sarebbero però altre ragioni.

Fonti vicine alle sorelle Rodriguez spiegano che sarebbe stata proprio la gravidanza di Cecilia ad allontanarla da Belen. La piccola di casa Rodriguez sarebbe rimasta ferita dal comportamento della sorella che, a suo dire, non le avrebbe riservato le giuste attenzioni dopo aver scoperto la gravidanza.

A innescare la crisi familiare dunque sarebbe stato il comportamento di Belen. Le due sorelle, come è noto, sono sempre state legatissime, questa volta però la distanza sarebbe tanta e difficile da colmare. Così tanto che la famiglia si sarebbe divisa in due: da una parte Belen con Angelo Galvano, suo ex a cui si sarebbe riavvicinata, dall’altra Cecilia, supportata da Ignazio Moser, il fratello Jeremias e mamma Veronica Cozzani.