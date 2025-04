Ignazio Moser, l’addio all’amico Patrick Vettori: “Un pezzo del mio cuore se ne va con te”

Fonte: IPA Ignazio Moser

L’ultimo saluto all’amico di sempre. Ignazio Moser ha detto addio a Patrick Vettori attraverso alcune storie condivise su Instagram. Un nome balzato agli onori della cronaca italiana, nelle ultime ore: la notizia ha fatto il giro del Bel Paese, dopo quanto scritto dal fratello, Marvin Vettori, noto campione di arti marziali miste. Oltre a Moser, sono stati tanti i VIP che hanno reso omaggio al giovane, scomparso tragicamente a soli 30 anni.

Le parole di Ignazio Moser per l’amico Patrick Vettori

Andarsene così, ad appena 30 anni, a causa di un incendio che non gli ha lasciato scampo nel suo appartamento a Mezzocorona, in provincia di Trento. Un evento fortuito che ha portato via per sempre a Ignazio Moser un caro amico. L’ex ciclista si era già espresso con un commento a corredo del post condiviso da Marvin Vettori, atleta e fratello della vittima, ma ha deciso comunque di rendere omaggio a Patrick in alcune storie sul proprio profilo Instagram.

“Un pezzo del mio cuore se ne va con te… Ciao Patrick, fratellino mio, mi mancherai da morire”, queste le sue parole mentre mostra la foto che ritrae il giovane amico e il fratello Marvin da bambini. Poi lo screenshot dell’ultima conversazione avuta su WhatsApp: “Mio fratello, ammazzerei per lui. Persona più importante della mia vita. Tu secondo. Due imbecilli, però vi amo”. Infine, l’ultima buonanotte all’amico.

Marvin Vettori dice addio al fratello Patrick

Se Ignazio Moser ha perso un amico, Marvin Vettori ha perso il fratello a cui era legatissimo. Il campione di arti marziali gli ha dedicato un lungo post, sempre su Instagram, scatenando una pioggia di commenti tra il triste e l’incredulo. “Eri e resterai sempre il numero 1 fratellino mio! Te ne sei andato lasciando un vuoto incolmabile, ti amerò fino all’ultimo respiro. Non penso sarò più lo stesso dopo oggi perché forse non te l’ho detto mai detto ma la mia forza sei sempre stata tu. Eri il più sveglio e il più intelligente tra i 2, ti stavi creando un futuro meraviglioso e non riesco a farmene una ragione“.

E ancora: “Si dice che Gesù richiami prematuramente le anime più belle per averle con sé in paradiso e allora spero che sia così, che tu sia lì con lui guardando e vegliando verso di noi con quella bontà che ti ha sempre contraddistinto. Ti amo fratello mio, e anche se non sarà facile continuare una vita senza di te mi rincuora sapere che un giorno sarò seppellito al tuo fianco. Ti amo”.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di amici, colleghi, volti noti dello spettacolo. “Siamo soldati, andiamo sempre avanti. Ti voglio bene, fratello”, ha scritto Tony Effe. “Marvin ti abbraccio, sono senza parole”, le parole di Elisabetta Canalis. E ancora, l’ex calciatore Nicola Ventola: “Forza Marvin, ti sono vicino. Trasformerai questo dolore in voglia di vivere e migliorare nel ricordo di tuo fratello”. “Un abbraccio grande Marvin, non ci sono parole… Ti sono vicino con il cuore”, ha scritto l’ex schermidore Aldo Montano. E l’elenco potrebbe continuare.