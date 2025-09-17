Cecilia Rodriguez pronta al parto: il gesto dolcissimo di Belen

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez

Sembra che sia ormai tornato il sereno fra Belen Rodriguez e Cecilia. Le due sorelle, dopo mesi di lontananza, si sarebbero riavvicinate, proprio ora che manca pochissimo al parto dell’influencer e modella. La sorella minore di Belen infatti presto darà alla luce la sua prima figlia, Clara Isabel.

Il gesto di Belen Rodriguez per la sorella Cecilia

A confermare il riavvicinamento il settimanale Chi che ha paparazzato Belen Rodriguez mentre raggiungeva casa di Cecilia e Ignazio Moser per una cena in famiglia. Insieme a lei anche Santiago, il primogenito della showgirl argentina nato dal legame con Stefano De Martino. Santi – come lo chiamano in famiglia – ha sempre avuto un ottimo rapporto con zia Cecilia Rodriguez. Sarebbe stato proprio lui a rendere più semplice la pace fra le sorelle.

Durante la cena casalinga, intima e riservata, Cecilia e Belen si sarebbero finalmente ritrovate. Una tregua, quella fra le sorelle Rodriguez, che arriva al momento giusto. All’inizio di ottobre infatti Cecilia dovrebbe partorire la sua prima figlia, frutto dell’unione con Ignazio Moser. Un momento magico che vivrà anche insieme alla sorella. Belen avrebbe infatti deciso di deporre le armi, rivelando il suo lato più dolce e compiendo un gesto destinato a portare la pace in famiglia.

Sembra dunque che nella famiglia Rodriguez sia tornato finalmente il sereno, qualsiasi sia stato il motivo della lite le due sorelle l’avrebbero superato, concentrandosi sull’arrivo della piccola Clara Isabel. Che qualcosa stesse cambiando e che il gelo si fosse ormai sciolto era stato chiaro quando la stessa Belen aveva parlato pubblicamente della nipotina e della gravidanza di sua sorella.

“Non abbiamo bisogno di condividere il nostro rapporto sui social, uso i social per lavoro e per condividere momenti belli con i miei figli, ma non sbatto tutta la mia vita nelle stories – aveva detto -. Non sono quelle il termometro per capire come sono i nostri rapporti. È meraviglioso e non vedo l’ora di vedere mia nipote. Cecilia ha faticato tanto per arrivare qui, e sono felice che abbia scelto per la sua bambina il nome di nostra nonna, Clara Isabel, una donna che abbiamo amato in modo incredibile”.

La confessione di Cecilia sulla lite con Belen

Proprio qualche giorno fa in un’intervista rilasciata a Verissimo la giovane Rodriguez aveva parlato della lite con Belen. “Mia sorella è molto contenta di diventare zia – aveva raccontato Cecilia a Silvia Toffanin, rivelando che Belen era rimasta al suo fianco anche nei momenti più difficili nel percorso per diventare mamma -. Lei mi ha accompagnata nel mio percorso in cui non riuscivo a rimanere incinta”.

“Siamo due sorelle che si assomigliano molto fisicamente, ma caratterialmente siamo molto diverse – aveva aggiunto -. Qualche litigata ci scappa, ma siamo una famiglia molto unita. Non siamo una famiglia morbosa, come pensano tanti, perché ognuno ha la sua vita e la sua famiglia”. Riguardo l’assenza di foto con il pancione in questi mesi di gravidanza, Cecilia Rodriguez aveva concluso: “Io vivo mia sorella non come un personaggio pubblico, non devo per forza fare foto per condividere se viene a casa mia o meno”.