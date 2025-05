Belen Rodriguez e Stefano De Martino voltano pagina, gli indizi (finora)

Fonte: IPA Belen Rodriguez

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, ma non è questo il caso. O meglio, si parla di possibile ritorno di fiamma ma non tra i due diretti interessati, Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Sono stati sposati, hanno avuto un figlio, poi i (presunti) tradimenti e una storia che non è riuscita a proseguire come forse avrebbero sperato.

Belen e Stefano conducono vite separate ormai da tempo, eppure torna ciclicamente qualcosa che sembra accomunarli. In questo caso il presunto ritrovato feeling con due rispettivi ex: da una parte Angelo Edoardo Galvano, dall’altra Gilda Ambrosio. Ma cosa c’è di vero?

Belen avvistata di nuovo con Angelo Edoardo Galvano

La loro love story non era durata tantissimo, ma abbastanza da finire sulle pagine di gossip. Con un personaggio come Belen Rodriguez, del resto, è inevitabile. Era l’estate 2024 quando per la prima volta si era parlato dell’ingegnere milanese, estraneo al mondo dello spettacolo, ma al fianco della conduttrice di origine argentina in modo talmente intimo da trascorrere le vacanze in famiglia, con tanto di approvazione di mamma Veronica Cozzani.

Pochi mesi intensi, nei quali Galvano aveva avuto modo di conoscere i figli della Rodriguez. Ed è proprio con una di loro, la piccola Luna Marì, che è stato nuovamente paparazzato, dapprima sulle pagine di Oggi, con alcuni scatti che immortalavano una passeggiata in centro a Milano, e in ultimo su quelle di Diva e Donna. Sembra che a distanza di mesi la coppia si sia riavvicinata, dopo una parentesi nella quale il nome dell’ingegnere era completamente sparito dalle cronache rosa. E dalla vita di Belen, così almeno sembrava.

“Ritorno di fiamma con Angelo? – si chiede il settimanale -. A 9 mesi dalla rottura, nelle immagini che trovate in esclusiva solo sul numero di “Diva e donna” in edicola questa settimana, ecco ricomparire a sorpresa la showgirl con l’ingegnere Angelo Edoardo Galvano. Con loro c’è anche la piccola Luna Marì: aria di reunion?”.

E Stefano De Martino?

Se è vero che a favore del riavvicinamento tra Belen Rodriguez e l’ex ci sono solo alcune foto rubate e semplici conseguenti supposizioni, per quanto riguarda la punta di diamante della Rai sembra esserci quasi un percorso parallelo. Anche Stefano De Martino sarebbe tornato in buoni rapporti, per usare un eufemismo, con una delle sue ex, Gilda Ambrosio.

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha parlato della donna come di una “presenza fissa” nella vita del conduttore di Affari Tuoi, tanto da trascorrere insieme a lui e al figlio Santiago una vacanza a Miami. Le foto – non di coppia, attenzione – sono state diffuse invece da Chi Magazine, ritraendoli insieme ma in comitiva, senza alcun gesto intimo che testimonierebbe la ritrovata passione.

Il chiacchiericcio attorno a due volti noti dello spettacolo che più di altri finiscono costantemente sotto l’occhio invadente del gossip intanto prosegue. Sono solo indizi, nessuna prova effettiva. Forse Belen e Stefano stanno provando (di nuovo) a mettere la testa a posto, alla ricerca della tanto agognata serenità? Non resta che attendere nuovi sviluppi.