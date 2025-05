Stefano De Martino e il ritorno di fiamma con la ex: gli indizi

Stefano De Martino è tornato con la sua ex Gilda Ambrosio? Gli indizi sul ritorno di fiamma.

Fonte: IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino sarebbe nuovamente innamorato e a fargli battere il cuore sarebbe una sua ex compagna. Si tratta di Gilda Ambrosio, imprenditrice, influencer ed esperta di moda, che sarebbe tornata a frequentare di nuovo il conduttore.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio insieme, gli indizi

Gli indizi di una frequentazione fra i due sono numerosi e sembrano indicare tutti un ritorno di fiamma. Dopo la fine del legame con Belen Rodriguez infatti Stefano De Martino aveva iniziato una storia con Gilda Ambrosio.

La relazione si era poi interrotta senza troppi clamori, confermando la volontà di Stefano di proteggere il suo privato. A quanto pare però i due ex sarebbero rimasti in contatto e nelle ultime settimane si sarebbero ritrovati.

A confermarlo è Gabriele Parpiglia, secondo cui Gilda sarebbe ormai una “presenza fissa” nella vita di De Martino. L’imprenditrice avrebbe trascorso le vacanze a Miami con il conduttore e il figlio Santiago. In seguito la coppia si sarebbe spostata a Napoli per passare qualche giorno di relax fra mare e scatti su Instagram.

Sia Gilda che Stefano sono particolarmente gelosi della propria privacy, per questo sono sempre stati attenti a non postare scatti insieme o video che potessero indicare il ritorno di fiamma.

Nonostante ciò gli indizi non mancano. Non solo i due sono stati negli stessi posti durante le vacanze pasquali, ma i Like di De Martino sono sempre presenti sul profilo di Gilda.

Stilista e fashion icon, Gilda è nata a Napoli, ma vive da tempo a Milano. Con Giorgia Tordini, ex di Antonino Spinalbese, ha creato il brand The Attico ed è molto seguita sui social.

Stefano De Martino innamorato?

Fra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio è tornato l’amore? Il 2025 potrebbe essere l’anno perfetto per i due e l’occasione per ritrovarsi dopo un lungo allontanamento.

D’altronde De Martino non ha mai nascosto la volontà di trovare il grande amore dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez. Qualche mese fa il conduttore di Affari Tuoi aveva confessato di essere single, ma di cercare la persona giusta.

“Nessuna ha resistito a lungo – aveva spiegato, parlando delle sue relazioni -. Perché la mia idea è che dopo 5 o 6 mesi puoi pensare di introdurre una persona nella tua rete, diciamo secondo anello, quindi magari la presenti a tua sorella, agli amici più cari. Dopo un anno ci sta che la presenti a tuo figlio. Ma non siamo mai arrivati a questo”.

Difficile d’altronde interessare ed emozionare il presentatore per diverso tempo. “Il mio vero problema è la noia: mi annoio facilmente, ed è difficile starmi dietro”, aveva rivelato l’ex marito di Belen Rodriguez.

Stefano De Martino aveva poi confessato il desiderio di Santiago, suo figlio, di vederlo felice con una compagna accanto a sè. “Ha la percezione di una mia vita al di là di quella genitoriale – aveva confessato a Vanity Fair -: sa che papà ha 35 anni, incontra delle donne, gli piacerebbe conoscere una futura compagna, e queste cose accadono quando lui non c’è. Adesso non gli dispiacerebbe se mi fidanzassi”.