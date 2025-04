Stefano De Martino a Miami con Santiago: dolcezza di padre (e spunta una donna misteriosa)

Ancora una vacanza padre-figlio per Stefano De Martino e Santiago. Viaggio negli Stati Uniti e video virale che li ritrae a Miami ma c'è spazio per il gossip

Stefano De Martino è in pausa e, verrebbe da dire, decisamente meritata. Ha infatti concluso un periodo ricco di impegni in Rai, intenzionata a non fare a meno di lui. La sua carriera è finalmente decollata e ora si gode l’amore del pubblico, sempre secondario a quello di suo figlio Santiago. È infatti in sua compagnia negli Stati Uniti, dove si stanno godendo l’ennesima vacanza padre-figlio.

Stefano De Martino a Miami

Quando sei in vacanza negli Stati Uniti, ti aspetteresti d’essere sorpreso da una star americana e non di certo da un ben noto Vip di casa tua. È invece proprio quello che è capitato a una giovane turista italiana, sorpresa nel ritrovarsi “in compagnia” di Stefano De Martino su una spiaggia a Miami.

Ha rapidamente afferrato il suo smartphone e fatto un video, poi condiviso su TikTok. Sul noto social ha spiegato nel dettaglio come e dove abbia incontrato l’ex ballerino di Amici, che da allora ne ha fatta eccome di strada.

Il suo è Lucia ed ecco il post che accompagna il filmato: “Stai facendo il bagno tranquilla a Miami e ti accorgi che il tuo vicino di ombrellone è Stefano De Martino”. La giovane si fa riprendere in riva al mare, mentre alle spalle si vede chiaramente il conduttore che fa il bagno. Si riavvicina poi all’ombrellone, dove c’è anche Santiago, il figlio nato dall’amore con Belen Rodriguez.

La donna misteriosa

Il filmato è rapidamente divenuto virale, con più di 400mila visualizzazioni nel giro di un giorno. Del resto stiamo parlando di uno dei volti di punta della Rai, il cui fascino continua a porlo al centro dell’attenzione degli esperti di gossip.

Tanti i commenti dei suoi fan, tra chi avrebbe finto un malore per essere salvata da lui e chi invece un po’ lo compatisce: “Neanche a Miami può stare in pace”. Come detto, però, c’è sempre spazio per il gossip, quando si parla di Stefano De Martino.

Qualcuno ha chiesto infatti se lì ci fosse anche una donna. Si sente infatti una voce femminile e alcuni utenti hanno pensato a Belen. L’accento sembra sudamericano ma l’argentina ha pubblicato un video con la figlia Luna Marì e le due non sembrano essere a Miami. È dunque naturale chiedersi chi sia la donna al fianco di De Martino.

Il futuro di Stefano De Martino

Le vacanze sono più che meritate, come detto, ma Stefano De Martino tra non molto sarà nuovamente in studio per registrare. Nessun dubbio sul fatto che sarà ancora alla guida di Affari Tuoi, mentre per Stasera tutto è possibile le discussioni sarebbero ancora in corso.

Il successo del programma comico spingerà la Rai a confermarlo, ma non è detto che il gruppo originario sarà ancora lì. Paolantoni ha spiegato che senza De Martino mancherebbe quell’alchimia creatasi, quella magia in grado di incantare il pubblico. Sarebbe giunto ripartire da zero, con un altro gruppo oltre a una differente conduzione, forse affidata a Ciro Priello e Fabio Balsamo.