Fonte: IPA Francesco Paolantoni, attore comico

Stasera tutto è possibile è uno dei programmi più apprezzati del panorama Rai, eppure sta per cambiare per sempre. I motivi sono ancora da chiarire, così come si attendono annunci su un effettivo passaggio del testimone alla conduzione. A fare chiarezza ci ha pensato Francesco Paolantoni: senza il conduttore, il gruppo dirà addio.

Addio al gruppo storico

Stefano De Martino sta valutando la possibilità di salutare per sempre Stasera tutto è possibile. Una delle sue creature, che un po’ a sorpresa è divenuta di enorme importanza nel palinsesto Rai. Si vociferava anche di una promozione su Rai 1, proprio grazie a degli ascolti esaltanti.

Le cose però cambiano rapidamente e De Martino, in rampa di lancio, sembra avere altri progetti. Resterà in Rai ma potrebbe dedicarsi ad altro. Senza di lui, però, il gruppo storico non ha ragione di restare. Verrebbe meno quell’atmosfera magica creatasi grazie al fatto d’essere amici anche al di fuori dello studio.

Intervistato da Fanpage, Paolantoni ha spiegato come la puntata speciale del 2 maggio di Affari Tuoi Vip potrebbe essere l’ultima volta del quartetto riunito:

Stefano De Martino;

Francesco Paolantoni;

Biagio Izzo;

Herbert Ballerina.

“Si è trattato di un momento unico e se non c’è Stefano alla conduzione, il gruppo storico non c’è più. Di conseguenza, se non c’è lui, non ci siamo neanche noi”.

Il futuro di Stefano De Martino

Come detto, il successo di Stasera tutto è possibile è stato sorprendente per tutti, protagonisti compresi. Il cast pensava soltanto a divertirsi e il pubblico lo ha percepito, apprezzando il clima generato:

“Abbiamo creato una piccolissima cosa, pian piano, che poi è diventata quello che è. Non ci aspettavamo questo affetto, questo amore e disperazione del pubblico quando il programma è finito. Non pensavamo il nostro addio potesse scatenare questa angoscia”.

Svariate le possibilità, ci tiene a specificarlo. Sa benissimo che l’ipotesi The Jackal è attualmente vagliata. Si ragiona su Ciro Priello e Fabio Balsamo, e magari anche su Fru e Aurora Leone. Molto apprezzati online, i talenti campani stanno trovando sempre più spazio in televisione.

Nulla però è deciso: “La produzione ha chiesto a Stefano di fare un’altra edizione. Avrebbe però dovuto già farne un’altra, perché era prevista. Le cose però stanno andando velocemente, in maniera imprevedibile, anche per lui. Ci sono però dei meccanismi complesso, che si stanno accelerando. Se non c’è Stefano, se si fa un’edizione senza di lui, non ci siamo neanche noi. Il gruppo si dissolve”.

L’arrivo dei The Jackal

Nessun problema con i The Jackal, spiega l’attore. Il gruppo ha già preso parte al programma e il clima con loro è sempre stato ottimo. Il gruppo storico però sentirebbe sempre una mancanza insopportabile: “Io, Biagio, Giovanni e Herbert, ormai siamo quel gruppo lì. Se non c’è Stefano, non funziona più”.