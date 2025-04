Comincia a delinearsi il futuro di Stefano De Martino. Nei prossimi mesi tante novità per il conduttore di Torre Annunziata ma un’unica grande certezza: è l’uomo Rai del momento e lo sarà ancora per molto tempo.

Proprio per questo l’ex ballerino avrebbe deciso di lasciare Stasera tutto è possibile, che per tanti anni è stata la sua “palestra” televisiva, per concentrarsi su nuovi progetti sul primo canale.

Per ora non c’è ancora alcuna certezza circa un suo addio ma il saluto commosso dell’ultima puntata e le recenti indiscrezioni circa i nuovi sostituti sembrano parlare chiaro.

Chi condurrà Stasera tutto è possibile al posto di Stefano De Martino

Stando a quanto si legge su MowMag, per il dopo Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile si starebbero valutando i nomi di Gigi e Ross, la nota coppia di conduttori e comici che al momento è impegnata su Tv8 con la Gialappa Show.

I due – veri nomi Luigi Esposito e Rosario Morra – sono stati spesso protagonisti su Rai2 e qualche tempo fa erano anche al timone di Made in Sud, il comedy show poi ereditato da De Martino che l’ha condotto per due stagioni, nel 2019 e nel 2020.

Tra l’altro, come fa notare il sito, Gigi di Gigi e Ross è l’autore della parodia di Stefano. Una parodia che ritrae l’ex marito di Belen Rodriguez in maniera vanesia e superficiale, tanto che, si mormora, il conduttore di Affari tuoi non abbia particolarmente gradito. Il sito fa dunque notare che “nel caso di una sostituzione, si aprirebbero mille scenari possibili per la trasmissione”.

Gigi e Ross non sarebbero gli unici in lizza per prendere il posto di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile. Il programma è molto amato e seguito e nell’ultima stagione ha battuto anche reti “più blasonate” come Rai1 e Canale 5. L’ultima puntata, con protagonista Emma, ha appassionato 2.725.000 spettatori pari al 17.6% di share. Numeri importanti che su Rai2 non si vedevano da un po’.

Tra i candidati per STEP ci sarebbe anche Andrea Delogu, tra l’altro amica di De Martino, che ha dato prova in più di un’occasione di sapersi destreggiare in situazioni e contesti diversi.

Pure il rapper Clementino, già giudice di The Voice Senior e Kids, sembrerebbe in lizza per il ruolo: è campano come De Martino e la sua vivacità è coinvolgente. Infine c’è chi ha fatto il nome di Teo Mammuccari, anche se appare alquanto improbabile dopo il caso Belve.

Il futuro di Stefano De Martino su Rai1

Per la prossima stagione televisiva, Stefano De Martino resterà al timone di Affari tuoi, che ha praticamente spiccato il volo dopo il suo arrivo. Il suo ruolo sulla prima rete sarà ampliato con nuovi progetti in prima serata, senza dimenticare l’opzione Festival di Sanremo nel 2027 (anche se potrebbe essere coinvolto da Carlo Conti già nell’edizione 2026).

“Il dottore del programma, l’autore Pasquale Romano – fa sapere Diva e Donna – sta scrivendo un nuovo programma di prima serata che sembra incentrato proprio sul conduttore. Si intitolerà Tutta l’Italia e l’idea è quella di coinvolgere il pubblico come avviene in Affari tuoi“.